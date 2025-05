«Yolanthe»: Niederländische Reality startet

US-Fernsehen

Eindelijk is het zo ver: een sneak peek van de nieuwe realityserie YOLANTHE 🎥🌴💕 vanaf 18 juni te zien. Alleen op Netflix. pic.twitter.com/uWFgTaAZIh — Netflix NL (@NetflixNL) April 30, 2025

Die mit Spannung erwartete Reality-Showwird am 18. Juni exklusiv auf Netflix Premiere feiern. Die siebenteilige Serie wird von NewBe in Zusammenarbeit mit Netflix produziert. In der Serie begleitet Netflix Yolanthe Cabau, die sich nach einer turbulenten Zeit im Rampenlicht der niederländischen Öffentlichkeit gemeinsam mit ihrem Sohn Xess Xava ein neues Leben in Los Angeles aufbaut. Während sie die täglichen Herausforderungen als alleinerziehende Mutter ihres Sohnes aus ihrer Beziehung mit dem ehemaligen Fußballspieler Wesley Sneijder, den Umbau ihres neuen Zuhauses und ihre Schauspielkarriere unter einen Hut bringt, versucht sie ihre größten Träume in der Stadt der Engel zu verwirklichen.Doch die Vergangenheit holt sie immer wieder ein. Alte Wunden, komplizierte Familienverhältnisse und unerwartete, lebensbedrohliche Rückschläge stellen ihr Leben auf den Kopf. Während sie ihre Zukunft gestaltet, wird klar, dass die Vergangenheit sie noch immer belastet. Wird sie in Los Angeles ihr Glück finden, obwohl das Leben sie immer wieder aus der Bahn wirft?Yolanthe: „Ihr werdet einen ehrlichen Einblick in mein Leben bekommen. Nicht nur die schönen Momente, sondern auch die täglichen Herausforderungen, denen ich mich als Mutter, Schauspielerin, Unternehmerin und durch meine Stiftung Free a Girl" stellen muss. Ich habe versucht, die Vorstellung von Perfektion loszulassen und stattdessen zu zeigen, was mir wirklich wichtig ist: die Liebe zu meinem Kind, die Unterstützung meiner Freunde und Familie und die Leidenschaft, die meine Arbeit und mein Leben antreibt. Es ist ein authentischer Spiegel der Realität und ich hoffe, dass es andere inspirieren wird.