Diese Stars treten bei Country Music Awards auf

US-Fernsehen

County-Darstellerin Reba McEntire wird am 8. Mai die Gala bei Prime Video moderieren.

Die Academy of Country Music (ACM), Prime Video und Dick Clark Productions (DCP) gaben das aktuelle Line-up der Superstar-Auftritte und Kollaborationen bekannt, die bei denauf der Bühne stehen werden, darunter einige der größten Legenden der Country-Musik, die sich zu einer besonderen „Songs of the Decades“-Performance zusammenschließen, um das 60-jährige Jubiläum zu feiern. Die 60. ACM Awards werden von der 16-fachen ACM-Award-Gewinnerin und Entertainment-Ikone Reba McEntire moderiert und am Donnerstag, dem 8. Mai 2025, um 20 Uhr ET / 19 Uhr CT / 17 Uhr PT live für ein weltweites Publikum auf Prime Video und dem Amazon Music-Kanal auf Twitch übertragen.Die Feier zum 60-jährigen Jubiläum der ACM Awards beginnt mit 12 Minuten Musik nonstop mit den ACM Songs of the Year aus sechs Jahrzehnten in einer All-Star-Performance mit Clint Black, Dan + Shay, Wynonna Judd, Reba McEntire, LeAnn Rimes und Sugarland. Die Jubiläumsshow bietet außerdem kraftvolle Duette, darunter eine gemeinsame Performance der Backstreet Boys und Rascal Flatts, einen herausragenden Auftritt von Jelly Roll und Shaboozey sowie Brooks & Dunn zusammen mit Cody Johnson.Die ACM New Female Artist of the Year 2024, Megan Moroney, wird ebenfalls an der diesjährigen Star-Show teilnehmen, bei der bereits Auftritte von Alan Jackson, Chris Stapleton, Blake Shelton, Kelsea Ballerini, Lainey Wilson und Miranda Lambert sowie den New Artist of the Year-Gewinnern Ella Langley und Zach Top angekündigt wurden.Die «60. Academy of Country Music Awards» werden von Dick Clark Productions (DCP) produziert. Raj Kapoor ist ausführender Produzent und Showrunner, Patrick Menton ist Co-Produzent. Damon Whiteside ist ausführender Produzent für die Academy of Country Music, Jay Penske und Barry Adelman sind ausführende Produzenten für DCP. John Saade wird weiterhin als beratender Produzent für Amazon MGM Studios tätig sein.