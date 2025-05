Neuer Story-Podcast über Robert Pfeffer

Vermischtes

Der frühere Journalist wurde im Jahr 1979 im libanesischen Beirut ermordet.

Seit dem 30. April 2025 ist in der ARD Audiothek der Story-Podcastüber den ehemaligen „Stern“-Reporter Robert Pfeffer abrufbar. Der Journalist war während des libanesischen Bürgerkriegs am 24. Mai 1979 in Beirut von einer Bande erschossen worden. Fortan übernahm das Bundeskriminalamt den Fall, konnte aber vor Ort nicht ermitteln. Ungeklärt ist bis heute, wer die Tat in Auftrag gegeben hat und warum Robert Pfeffer sterben musste. Mehr als 40 Jahre später begibt sich sein Neffe, der SWR-Redakteur Kilian Pfeffer, auf die Suche nach Antworten.Die Produktion stammt aus der Reihe «Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste» und umfasst sieben Folgen. Bei der Spurensicherung nach dem Mörder seines Onkels bekommt Pfeffers Neffe Hilfe von einem Ermittler, der sein Leben lang Terroristen gejagt hat. Auf dem Weg stößt er auf ein Päckchen, das zum Gamechanger für die Ermittlungen wird: Es enthält Akten, Briefe, Tonaufnahmen und Manuskripte.Der Journalist berichtete seit 1970 als Auslandskorrespondent aus dem pakistanischen Islamabad. Pfeffer schrieb 1970/71 in zahlreichen Reportagen ausführlich über die tödlichen Übergriffe und eklatanten Menschenrechtsverletzungen der pakistanischen Armee gegen die Zivilbevölkerung im damaligen Ost-Pakistan. Einen Schwerpunkt legte Pfeffer dabei auf den indisch-pakistanischen Krieg von 1971.