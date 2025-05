DAZN schluckt die ELF-Plattform

Vermischtes

Der Sportstreamingdienst ist das neue Zuhause der European League of Football.

Die European League of Football (ELF) erzielt beim Fernsehsender ProSieben Maxx trotz der Präsenz der Muninch Raens, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Suttgart Surge, Rhein Fire, Hamburg Sea Devils und Berlin Thunder keine berauschenden Ergebnisse. Die Zahlen aus dem Game-Pass liegen noch nicht vor.Knapp zwei Wochen vor dem Start der fünften Saison gab DAZN die Übernahme des Angebots bekannt. Der ELF Game Pass wird vollständig in das DAZN-Ökosystem integriert, die Spiele können wöchentlich, monatlich oder jährlich abonniert werden. Das europäische Fußballangebot kann auch ohne DAZN-Abonnement bestellt werden.Zeljko Karajica, CEO der ELF, sagte: Mit DAZN an unserer Seite wird die European League of Football weltweit sichtbarer denn je - in über 200 Märkten, auf allen relevanten Geräten, live und on demand. Das ist nicht nur ein großer Schritt für unsere Liga, sondern auch ein großer Gewinn für die ELF-Fans sowie für unsere Partner und Sponsoren, deren Marken nun auf einer noch größeren internationalen Bühne präsent sind. Diese Partnerschaft bringt den europäischen Fußball auf ein neues Niveau.Shay Segev, CEO der DAZN Group, sagte: „DAZN freut sich darauf, den Fans im Rahmen unserer mehrjährigen Partnerschaft mit der Liga das intensivste und fesselndste Erlebnis zu bieten, alle Spiele der European League of Football auf unserer Plattform zu genießen. Der ELF Game Pass ist eine aufregende Ergänzung unseres Content-Portfolios und ein sehr überzeugendes Angebot für die wachsende Zahl von American-Football-Fans auf der ganzen Welt.“