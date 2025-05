«Who Wants To Be A Millionaire» kehrt zurück

US-Fernsehen

Jimmy Kimmel wird ab 23. Juli wieder Fragen stellen. Außerdem geht «Match Game» mit Martin Short an den Start.

ABC hat heute seine Sommer-Premiere-Termine bekannt gegeben, darunter die mit Spannung erwartete Rückkehr von «Bachelor in Paradise» sowie eine Reihe von hochkarätigen, bei den Fans beliebten Spielshows, darunter eine neue Ausgabe von «Match Game» mit Martin Short als Moderator.Den Auftakt zum Sommer macht die zehnte Staffel von, die am Montag, 7. Juli, startet und Darsteller aus der gesamten Franchise zeigt, darunter auch Goldens, die zum ersten Mal an den Strand kommen.wurde für eine elfte Staffel verlängert und feiert am Donnerstag, 10. Juli, mit Moderator Steve Havey Premiere, gefolgt von neuen Folgen vonmit Elizabeth Banks.Jimmy Kimmel moderiert, das am Mittwoch, 23. Juli, startet, gefolgt von der Neuauflage vonmit dem Comedy-Legende Martin Short. Wie bereits angekündigt, kehrt“ am Mittwoch, 16. Juli, live auf ABC zurück und präsentiert einige der größten Namen aus Sport und Unterhaltung. Der Moderator wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Die beliebtesten Darsteller aus der «The Bachelor»-Reihe begeben sich in ein neues Paradies in Costa Rica, um eine zweite (oder dritte) Chance auf die Liebe zu bekommen und hoffen, aus einer Sommerromanze etwas Echtes zu machen. Mit Jesse Palmer als Moderator, Wells Adams als Barkeeper und Hannah Brown als Leiterin der „Paradise Relations“, die aus der brandneuen Champagne Lounge für gute Laune sorgt, legt diese Staffel die Messlatte für Romantik noch höher, denn jedes Detail ist perfekt abgestimmt, gemischt und prickelnd. Außerdem sind zum ersten Mal in der Serie die Fan-Lieblinge aus den Golden Seasons mit von der Partie und beweisen einmal mehr, dass Alter nur eine Zahl ist, indem sie ihre Erfahrung und ein wenig zusätzliche Würze mitbringen, um den Jüngeren zu zeigen, wie es geht.