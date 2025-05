Trump-Special erzielt Spitzenquoten

US-Quoten

Der Fernsehsender ABC blickte auf die ersten 100 Tage von Donald Trump im Weißen Haus zurück.

Das ABC-News-Specialwar am Dienstagabend, dem 29. April 2025, das meistgesehene Programm zur Primetime – sowohl im US-Fernsehen als auch im Kabelfernsehen. Laut Nielsen erreichte das einstündige Interview mit US-Präsident Donald J. Trump insgesamt 3,959 Millionen Zuschauer und sicherte sich damit den Spitzenplatz im 20:00–21:00-Uhr-Slot.Das Interview, geführt von Terry Moran, Senior National Correspondent bei ABC News, war Trumps erstes exklusives Interview anlässlich seines 100. Tages im Amt. Es verzeichnete nicht nur den höchsten Gesamtwert an Zuschauern im Vergleich zur Konkurrenz, sondern war auch das erfolgreichste Nicht-Sport-Programm in den werberelevanten Zielgruppen. 0,693 Millionen 25- bis 54-Jährige waren dabei, auch 0,475 Millionen 18- bis 49-Jährige wurden gemessen.Damit ließ ABC sowohl CBS (mit einer Wiederholung von «FBI») als auch NBC («St. Denis Medical»/«Night Court») deutlich hinter sich. Besonders beachtlich: Das Special markierte in beiden Kernzielgruppen den besten Wert eines ABC-Programms seit über zehn Wochen – zuletzt wurde ein ähnlich hoher Wert am 18. Februar 2025 erreicht.