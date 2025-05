Roku steigert Umsatz deutlich

Wirtschaft

Außerdem hat das Unternehmen den Streamingdienst Friendly TV erworben.

Der Streaming-Dienst- und Plattformbetreiber Roku hat seinen Umsatz innerhalb eines Jahres massiv gesteigert. Das Unternehmen verbesserte seinen Umsatz von 0,881 Milliarden auf 1,021 Milliarden US-Dollar. Der Plattform-Umsatz stieg von 754,935 auf 880,817 Millionen Euro, der Device-Umsatz kletterte von 126,534 auf 139,855 Millionen US-Dollar. Der Verlust vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank von 72,036 auf 57,730 Millionen US-Dollar. Der operative Verlust sank von 50,855 auf 27,431 Millionen US-Dollar. Wie Netflix hat auch Roku die Angabe der Abonnentenzahlen gestrichen.Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen San Jose übernahm gleichzeitig den Streaming-Dienst Frndly TV aus Denver. Frndly TV ist der günstigste Live-TV-Streaming-Dienst in Amerika. Ab nur 6,99 US-Dollar bietet Frndly TV über 50 Live-TV-Kanäle an, darunter A+E, Hallmark Channel, The History Channel, MeTV, Lifetime, Hallmark Mystery, Game Show Network, Great American Family, The Weather Channel und viele mehr.Die Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 185 Millionen US-Dollar in bar, einschließlich 75 Millionen US-Dollar, die an das Erreichen von Leistungszielen und Meilensteinen in den nächsten zwei Jahren gebunden sind.„Das beeindruckende Wachstum und die Expertise von Frndly TV im Bereich Direct-to-Consumer-Abonnements machen das Unternehmen zu einer attraktiven Ergänzung für Roku“, sagte Anthony Wood, Gründer und CEO von Roku, Inc. „Diese Übernahme unterstützt unseren Fokus auf die Steigerung des Plattformumsatzes und der von Roku abgerechneten Abonnements mit einem Angebot an Live-Inhalten, das unsere Nutzer zu einem branchenführenden Preis schätzen.“