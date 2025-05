«Let's Dance» fehlt die Konkurrenz

Quotennews

Die Ergebnisse der Tanz-Show sind aller Ehren wert - jedoch fehlt schlichtweg die Konkurrenz.

Konkurrenz belebt das Geschäft - ist eher ein Satz aus der Wirtschaft, jedoch ist man hiermit der TV-Welt gar nicht so fern. RTL hatte sich in den vergangenen Wochen stets im direkten Duell mit der Sat.1-Show «The Voice Kids» zeigen müssen, dieser Vergleich ist bekanntermaßen passé. Die zweite reguläre Show ohne den Sparringspartner verlief am gestrigen Freitag mit 3,10 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,1 Prozent weiterhin stabil - mit jedoch leicht negativer Tendenz. Man hätte wohl erwarten können, dass «TVK»-Zuschauer nach dem Ende der Gesangs-Show zu RTL tröpfeln, dieser Trend bestätigt sich bislang nicht. Bereits am 25. April ging die Reichweite auf 3,21 Millionen zurück, dies entsprach dem bisherigen Tiefstwert der Show.In der Zielgruppe zeichnet sich ein ganz ähnliches Bild ab - der jüngste Auftritt spielte 0,65 Millionen Umworbene in die RTL-Kassen, was einem zweifelsfrei starken Marktanteil von 17,6 Prozent entsprach. Dennoch muss man sich auch hier mit einer weiteren Woche im Negativ-Trend begnügen, schon in der Vorwoche ging das Interesse von 0,93 Millionen auf 0,67 Millionen rapide ins Minus. Der Marktanteil ist ohne Widerworte exzellent - jedoch ist man hier von Gefilden rund um die 20-Prozent-Marke mittlerweile weit entfernt. Das Tanz-Spektakel in Köln läuft jetzt bald drei ganze Monate - vielleicht hat der Zuschauer auch langsam einfach genug gesehen.Am späten Abend ab etwa 23:40 Uhr übernahm beim dreifarbigen Sender. Das Magazin nach der Primetime konnte noch 1,62 Millionen Zuschauer halten, die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,33 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile sanken damit auf 14,4 Prozent am Gesamtmarkt und 13,2 Prozent am Zielgruppen-Markt. Im Vorlauf des 20:15 Uhr-Geschäfts trommeltenund vor allemordentlich Reichweite zusammen - in Zahlen kamen 1,07 und 1,46 Millionen Zuschauer in Köln an. Der Marktanteil steigerte sich damit in Richtung Primetime von 7,2 auf 8,2 Prozent. Die Zielgruppe kam mit einer satten prozentualen Steigerung von 8,0 auf 14,0 Prozent auf Reichweiten von 0,16 und 0,40 Millionen.