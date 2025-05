VOX-Hochzeiten sind absoluter Rohrkrepierer

Quotennews

Eine Reportage zu dem Thema konnte am Samstag-Abend ganz und gar nicht verfangen.

Oft sind Film-Wiederholungen am Samstag-Abend von VOX beheimatet. Ab und an bietet die rote Kugel aber auch lange Dokus und Reportagen feil. Diesen Samstag war das wieder der Fall, die Produktion unter dem Namenfüllte gleich vier Sendestunden bis 00.15 Uhr. Traf das den Nerv potenzieller Interessenten, oder war war das ganze am Ende doch zu aufgepumpt?Anhand einer Resonanz von furchtbaren 3,9 Prozent Quotenanteil (0,14 Millionen) am Markt der Leute von 14-49 lässt sich hier nur ein ein klar unterdurchschnittliches Interesse für VOX-Verhältnisse feststellen. Und wie sahs beim Gesamtpublikum aus? Hier lief es anhand von 0,37 Millionen, die bloß zu blamablen 2,0 Prozent überleiteten, völlig desolat. Im Endeffekt können die Deutzer mit dem Abend folglich gar nicht zufrieden sein. Vielleicht wäre es eine Überlegung Wert, die Dauer von Reportagen zu halbieren, um die Interessierten nicht zu ermüden.In der Daytime wiederum gelang es dem Kanal auch nicht, beim Publikum zu punkten. Die aktuelle Staffel vonfuhr gestern ab 19.10 Uhr einen klaren Negativ-Wert ein und sicherte nur 0,12 Millionen Zielgruppen-Zuschauer mit einem sehr ernüchternden Anteil von 4,1 Prozent. Erwähnt werden muss, dass die Endphase der Bundesliga aber auch eine außergewöhnlich starke Konkurrenz darstellte. Insgesamt lagen Rütter und Co. zum tatsächlich vierten Mal exakt bei mäßigen 4,7 Prozent, dieses Mal aus 0,84 Millionen resultierend.