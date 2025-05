Tom Hanks feiert im ZDF Free-TV-Premiere

TV-News

Der Spielfilm «Ein Mann namens Otto» kommt am Donnerstagabend.

Der Spielfilmbringt den ZDF-Donnerstag durcheinander. Die Free-TV-Premiere mit Tom Hanks, Mariana Treviño und Rachel Keller dauert bis 22.10 Uhr, weshalb sich das gesamte Programm um «heute journal», «maybrit illner» und «Markus Lanz» um 25 Minuten nach hinten verschiebt.Wovon handelt die Premiere? Sechs Monate nach dem Tod seiner Frau Sonya (Rachel Keller) und kurz nach Beginn seiner Rente beschließt Otto Anderson (alt: Tom Hanks, jung: Truman Hanks), dass sich in seinem Leben etwas ändern muss. Otto bestellt Gas und Strom ab, obwohl der Winter naht, und bohrt ein Loch in die Wohnzimmerdecke. In das Loch kommt ein Haken und an den Haken ein Seil. Otto will sich aufhängen, um zu seiner Frau Sonya zu gelangen. Doch sein Suizidversuch scheitert, ebenso wie weitere Anläufe mit anderen Methoden.Immer kommt etwas dazwischen. In der Regel sind es die neuen Nachbarn, die aus Salvador stammende Marisol (Mariana Treviño), ihr Mann Tommy (Manuel Garcia-Rulfo) und die beiden Töchter Abby (Alessandra Perez) und Luna (Christiana Montoya). Ein weiteres Kind ist unterwegs.