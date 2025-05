«Dexter: Resurrection» startet Mitte Juli

US-Fernsehen

Ein neuer Teaser enthüllt, dass der Serienmörder gute Laune hat.

Am 11. Juli 2025 setzt Paramount+ das «Dexter»-Franchise mitfort. Zwei Tage später werden die ersten beiden Episoden auch auf dem linearen Fernsehsender Showtime zu sehen sein. Paramount+ hat einen Teaser zur neuen Serie veröffentlicht, in dem natürlich Michael C. Hall als Serienkiller Dexter Morgan zu sehen ist. In dem Kurzfilm grinst er über den Titel „Dexter Morgan ist tot“.«Dexter: Resurrection» spielt laut offizieller Beschreibung Wochen, nachdem Dexter Morgan von seinem eigenen Sohn in die Brust geschossen wurde, aus dem Koma erwacht und Harrison (Jack Alcott) spurlos verschwunden ist. Dexter wird sich der Last bewusst, die er seinem Sohn aufgebürdet hat, und macht sich auf den Weg nach New York City, entschlossen, ihn zu finden und alles wieder in Ordnung zu bringen. Doch es wird nicht einfach sein, einen Schlussstrich zu ziehen. Als Angel Batista (David Zayas) vom Miami Metro mit Fragen auftaucht, merkt Dexter, dass ihn seine Vergangenheit einholt. Während Vater und Sohn in der Stadt, die niemals schläft, ihre eigene Dunkelheit durchleben, geraten sie bald tiefer in Schwierigkeiten, als sie es sich je hätten vorstellen können - und dass ihr einziger Ausweg darin besteht, zusammenzuhalten“.Zu den ausführenden Produzenten gehören Phillips, Hall, Scott Reynolds, Tony Hernandez, Lilly Burns und Marcos Siega, der bei sechs Episoden Regie führen wird. Monica Raymund wird bei vier Episoden Regie führen. Showtime Studios und Counterpart Studios produzieren die Serie, die von Paramount Global Content Distribution vertrieben wird.