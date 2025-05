Nicolette Krebitz: Ich liebe es, wenn Ort und Charakter zusammenpassen

Interview

Am Samstagabend setzt Das Erste auf die Miniserie «Die Augenzeugen». Hauptdarstellerin Krebitz erzählt im Quotenmeter-Interview mit den Erfahrungen vom Dreh.

Die Geschichte erzählt von einem brutalen Mord, den zwei Jugendliche ungewollte beobachten. Die Polizei sucht den Mörder und der Mörder sucht die beiden Jungs. Sehr spannend. Super besetzt und eine tolle Regisseurin, mit der ich schon öfter zusammengearbeitet habe.Es gibt eine Szene im Film, in der Helen ihren Stiefsohn eigentlich trösten möchte, aber leider auch los muss, um sein Leben zu retten. Da muss man Prioritäten setzen…Beim Film nennt man das Backstory. Eine Biografie, die man nicht erzählt bekommt, die aber mitschwingt, soll den Figuren Substanz verleihen. Das finde ich natürlich begrüßenswert.Corinna und Helen sind beide sehr gut in ihrem Job. Helen hat ihren Job in der Großstadt aufgegeben, um auf dem Land für ihren Neffen da zu sein und bei einer kleineren Dienststelle zu arbeiten. Corinna hat Helens alten Job übernommen. Jetzt müssen sie plötzlich gemeinsam ermitteln und natürlich könnte es da zu Gerangel kommen. Wir fanden es aber interessanter uns zusammen zu tun. Das sollten Frauen untereinander immer so machen.Für mich sind all diese Themen immer gegenwärtig. Wenn ich ein Drehbuch lese, fallen mir Reproduktionen falscher Vorbilder immer zuerst auf. Es kommt darauf an, wie damit umgegangen wird. Unserer Regisseurin Anna Katharina Meyer konnte ich da blind vertrauen.Ich habe das Original nicht gesehen. Ich glaube, wir tragen nicht diese gemusterten Wollpullover und fahren neuere Autos. Zum Beispiel…Ich liebe es, wenn Ort und Charakter zusammenpassen. Bayrischzell und Helen gehören für mich zusammen. Mysteriös aber aufrichtig, tief und vielschichtig, rau aber herzlich. Ich liebe Bayerischzell, kannte es bisher aber eher vom Skifahren. Wunderschön auch im Sommer.Action-Sequenzen sind voll mein Ding und ich liebe es, mich darauf vorzubereiten.Anna ist intelligent, schnell und humorvoll. Sie nimmt das Genre sehr ernst und will es knacken. Und ich finde, es ist ihr gelungen.Philip und Marven sind beide super. Anna ist in der Besetzung ihrer SchauspielerInnen immer sehr stark. Ich finde das ganze Ensemble echt toll.