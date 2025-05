Blockbuster-Battle

Tim Burtons Neuverfilmung misst sich in diesem Battle mit Ewan McGregor als «Der Ghostwriter». In den bunten Blockbuster-Mix mischt sich zudem ein Anime-Film.

(Disney Channel, 20:15 Uhr)Alice Kingsley ergreift die Flucht, als sie einen Heiratsantrag von dem langweiligen Lord Hamish erhält. Sie folgt einem kleinen Kaninchen, fällt schließlich in seinen Bau und schon ist Alice im Wunderland. Dort trifft sie auf jede Menge merkwürdiger Gestalten, wie zum Beispiel auf den verrückten Hutmacher, auf die Grinsekatze oder auf die Raupe Absalom. Aber das Wunderland wird von der tyrannischen Roten Königin regiert und ein Krieg bricht aus, als ihre Schwester Die Weiße Königin Alice zu ihrem Ritter erklärt. „Der Zuschauer findet hier keine düstere oder apokalyptische Interpretation des Alice-Mythos, sondern ein storymäßig durchschnittliches und wenig innovatives, familiengerechtes Bildspektakel, das besonders aufgrund der Gestaltung des Wunderlands, der kultverdächtigen Charaktere und der schauspielerischen Leistungen überzeugen kann[…]“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 6(ProSieben Maxx, 20:05 Uhr)Auf der Insel Elegia findet das weltweit erste Konzert der beliebten Sängerin Uta statt. Unzählige Fans haben sich versammelt, um ihr Idol live zu erleben, und auch die Strohhüte sind vor Ort. Es stellt sich jedoch heraus, dass das Mädchen eine geheime Kraft in ihrer Stimme verbirgt, die sie nutzen will, um das Zeitalter der Piraten endgültig zu beenden.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 7IMDb User Rating: 7(rbb, 20:15 Uhr)Ein Ghostwriter soll die Memoiren des ehemaligen britischen Premierministers Adam Lang verfassen. Die Bezahlung ist gut und so macht sich der Ghost auf den Weg zu der Insel, auf der Lang mit Frau und Beratern in einem abgeriegelten Haus am Meer weilt. Dort befindet sich bereits ein Skript, das von seinem Vorgänger verfasst wurde, welcher auf der Insel ums Leben kam. Schon bald verstrickt sich auch der neue Ghostwriter in Ermittlungen - und bringt sich dadurch in Lebensgefahr.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 7