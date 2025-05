CW verlängert Pac-Football-Kontrakt

US-Fernsehen

Auch in Zukunft werden die Spiele der Pacific Coast Conference ausgestrahlt.

The CW Network gab bekannt, dass es seinen Vertrag mit der Pac-12-Conferenz über die Übertragung von neun College-Football-Spielen im Jahr 2025 verlängert hat. The CW wird landesweit über die Spiele berichten, um die Stärke der Football-Programme der Oregon State University und der Washington State University sowie ihrer studentischen Athleten zu präsentieren. Die Saison beginnt am Samstag, dem 30. August, mit dem Spiel Idaho gegen Washington State um 22:00 Uhr ET / 19:00 Uhr PT. Wie bereits 2024 werden alle neun Übertragungen auf The CW von Pac-12 Enterprises, dem Produktionsarm der Conferenz, produziert.„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit der Pac-12 im zweiten Jahr fortzusetzen und unserem wachsenden Publikum von Sportfans mehr Spiele der Oregon State und Washington State präsentieren zu können“, sagte Mike Perman, Senior Vice President of Sports bei The CW. „Die Spiele der letzten Saison gehörten zu den spannendsten und meistgesehenen Football-Spielen auf CW Sports Football Saturdays, und wir freuen uns darauf, diesen Schwung 2025 zusammen mit einem vollgepackten Herbst-Sportprogramm, das ACC-Football-Spiele und Playoff-Rennen der NASCAR Xfinity Series umfasst, fortzusetzen.“„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit The CW im Jahr 2025 fortzusetzen“, sagte Teresa Gould, Kommissarin der Pac-12. “Nach dem enormen Erfolg in unserem ersten Jahr mit The CW, darunter das meistgesehene College-Football-Spiel des Senders im vergangenen Herbst, freuen wir uns auf ein weiteres spannendes Jahr mit Pac-12-Football, das landesweit zu sehen sein wird.“Weitere Höhepunkte des Spielplans für die Saison 2025 sind ein „New Pac-12“-Doppelpack am Samstag, dem 6. September, mit den Schulen, die 2026 der erweiterten Pac-12 Conference beitreten werden: Fresno State bei Oregon State (15:30 Uhr ET / 12:30 Uhr PT) und San Diego State bei Washington State (22:15 Uhr ET / 19:15 Uhr PT). The CW wird außerdem das zweite von zwei Spielen zwischen Oregon State und Washington State im Jahr 2025 am Samstag, dem 29. November (18:30 Uhr ET / 15:30 Uhr PT), übertragen.In der vergangenen Saison verzeichnete die Pac-12 starke Zuschauerzahlen für die 11 Spiele, die auf The CW übertragen wurden, darunter das Spiel zwischen Washington State und Oregon State in Corvallis, das 2024 das meistgesehene College-Football-Spiel des Senders war.