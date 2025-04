3 Quotengeheimnisse

Daniel Craig überzeugte einmal mehr als Born, «Geostorm» landete auf Platz zwei und Tessa Thompsons überzeugte in «Men in Black: International».

Der 25. Teil der Filmreihe erzielte in der vergangenen Woche die höchste Reichweite einer nicht-deutschen Fiction. Der Spielfilm mit Daniel Craig erzielte eine Reichweite von 1,82 Millionen Zuschauern und 8,4 Prozent. Bei den Jungen erreichte der Spielfilm, an dessen Drehbuch Purvis & Wade, Caray Joki Fukunaga und Phoebe Waller-Bridge mitgeschrieben haben, 0,39 Millionen junge Zuschauer und 8,2 Prozent Marktanteil.Auf Platz zwei folgen Gerald Butler, Jim Sturgess und Abbie Cornish in Dean Devins Katastrophenfilm aus dem Jahr 2017. Den Spielfilm sahen am vergangenen Montag 1,27 Millionen Menschen ab drei Jahren auf ProSieben , was für 5,4 Prozent Marktanteil reichte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Personen erreichte das Werk 0,52 Millionen, was einem Marktanteil von 10,7 Prozent entspricht.Der Fernsehsender Sat.1 strahlte den vierten Spielfilm der Reihe aus, der am Sonntagabend 1,22 Millionen Zuschauer erreichte. Der Film erzielte 4,9 Prozent. Die Produktion von Art Marcum und Matt Holloway unter der Regie von F. Gary Gray erreichte 253,9 Millionen Zuschauer. Bei den Werberelevanten erreichte die Ausstrahlung 0,46 Millionen Jugendliche und 8,6 Prozent bei den jungen Erwachsenen.