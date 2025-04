Joyn sendet 14 bayerische Lokalsender

TV-News

Sender wie allgäu.tv, Franken Fernsehen, münchen.tv oder TV Mainfranken sind ab sofort kostenlos auf Joyn streambar.

Der in München ansässige Streamingdienst Joyn erweitert sein Portfolio um gleich 14 bayerische Lokalsender, die ab sofort und kostenlos auf der Plattform gestreamt werden können. Teil der Verbreitungskooperation zwischen ProSiebenSat.1 Media und Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) sind die Sender allgäu.tv, augsburg.tv, Franken Fernsehen, münchen.tv, Niederbayern TV Deggendorf-Straubing, Landshut und Passau sowie Oberpfalz TV, Regio TV Schwaben, Regionalfernsehen Oberbayern, TV Mainfranken, TV Oberfranken, tv.ingolstadt und TVA Ostbayern. Die Vermarktung erfolgt über Seven.One Media, den Vermarkter von ProSiebenSat.1.„Auf Joyn bauen wir kontinuierlich unser kostenloses Angebot im Bereich Live-TV für unsere Zuschauer:innen weiter aus. Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und darüber, dass wir mit der noch besseren Verbreitung von 14 privaten Lokal- und Regionalsendern die Meinungs- und Angebotsvielfalt für alle Zuschauer:innen in Bayern unterstützen“, erklärt Joyn-CEO Katharina Frömsdorf.Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), fügt an: „Eine gute Nachricht für alle, die wie ich Fan vom bayerischen Lokalfernsehen sind: Künftig findet man seinen Lieblingssender für lokale Nachrichten auch auf Joyn . Und ein gutes Beispiel dafür, wie eine Kooperation aussieht, von der alle Seiten profitieren: Alle 14 Lokal-TV-Sender sind nun auch auf Joyn zu finden und das Angebot von Joyn ist wieder ein Stück reichhaltiger.“