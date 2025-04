UFA dokumentiert das Leben in Warnemünde

Vermischtes

Die Doku-Serie «Strandkinder» wurde nahezu ausschließlich mit dem Handy gedreht, was dem Format einen „frischen und freien“ Charakter verleihen soll.

Von Juli bis Oktober 2024 drehte das Team der UFA Show & Factual im Norden der Hansestadt Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, um am Strand von Warnemünde das Leben und die Charaktere der dort arbeitenden Bevölkerung zu dokumentieren. Das Ergebnis der Real-Life-Doku-Serieerscheint am 4. Mai auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal. Zum Start werden drei Folgen veröffentlicht und danach jeweils eine Episode wöchentlich immer sonntags auf YouTube. Zusätzlich sorgen exklusive Shorts und unveröffentlichte Szenen für noch mehr Einblicke.«Strandkinder» erzählt von Abenteuerlust, Leidenschaft und den Momenten, die das Leben am Strand von Warnemünde so besonders machen. Ein beliebter Ort, der nicht nur die Protagonisten, sondern auch unzählige Touristen begeistert, wie die UFA in einer Mitteilung das Format beschreibt. Für die Doku arbeitete UFA Show & Factual mit A19.me zusammen. Das Besondere an der Produktion ist, dass das Format nahezu ausschließlich mit dem Handy gedreht wurde. Begleitet wurden insgesamt 18 Protagonisten mit verschiedensten Charakteren, die beispielhaft für das Leben und Arbeiten am Strand von Warnemünde stehen. Zu sehen sind unter anderem die junge Clique rund um die WAL Bar, den Jetboard-Verleiher Erik, der einen Weltrekord plant, sowie Kimi und Ronny, die als Influencerinnen unterwegs sind.„Mit «Strandkinder» gehen wir komplett neue, aufregende Wege! Bei Dreh und Schnitt lassen wir uns besonders von spontanen Ideen, kreativem Flow und dem dynamischen Spirit von YouTube-Videos inspirieren – ganz nach dem Motto: frisch und frei! Wir sind super begeistert von diesem Format und hoffen, dass es alle Viewer:innen genauso mitreißt, wie uns und ordentlich Welle macht“, so Barbara Wagner und Sandra Pomorin, Producerinnen bei UFA SHOW & FACTUAL.