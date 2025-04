«Most Wanted»: Joyn nominiert Joey Kelly als Jäger

TV-News

Das neue Reality-Format, auf das die Zuschauer direkten Einfluss nehmen können, startet Mitte Mai. Neben Joey Kelly sind auch Survival-Experte Otto Bulletproof und Twitch-Star Max Schradin dabei.

Joyn hat das Startdatum des neuen Flucht- und Verfolgungs-Formatsterminiert. Die Reality-Show startet am 14. Mai auf dem Streamingportal und besteht aus insgesamt acht Folgen. Die Dreharbeiten sind vom 30. April bis 4. Mai geplant. In dieser Zeit brechen insgesamt 15 Prominente quasi aus dem Gefängnis aus, um für fünf Tage unentdeckt auf freiem Fuß zu bleiben. Drei Hunter wollen genau das verhindern und kombinieren in ihrer mobilen Einsatzzentrale, dem Hunter-Van, Informationen und Hinweise, um ein Target nach dem anderen zu schnappen.Während der Drehzeit kann potenziell jeder zum Komplizen und Zeugen werden. Entweder, indem er die flüchtigen Targets mit Geld, einer Mitfahrgelegenheit oder einem Schlafplatz unterstützt, oder indem er in der Joyn-App, Telefon oder über die sozialen Netzwerke den entscheidenden Hinweis an die Hunter gibt.Als Hunter hat Joyn Extremsportler Joey Kelly, Survival-Experte Otto Bulletproof und Twitch-Star Max Schradin verpflichtet. Cheerio Entertainment produziert "Most Wanted - Wer entkommt?". Das Programm wurde entwickelt von Signal.Stream und wird lizenziert von Talpa Studios.