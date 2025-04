«Cutthroat Kitchen: Knives Out» kehrt zurück

US-Fernsehen

Food Network hat neue Episoden bestellt, das Sabotagespiel startet Mitte Mai.

Kochkünste allein reichen nicht aus, um inan die Spitze zu gelangen. Hier müssen die Köche bereit sein, ihre Gegner zu sabotieren, und gleichzeitig geschickt darin sein, die Sabotageakte zu überwinden, die ihnen in den Weg gelegt werden. Moderator Brian Malarkey stellt vier Köche vor unvorhersehbare und teuflische kulinarische Herausforderungen, bei denen ihr Kochgeschick, ihr strategisches Denken und ihre Fähigkeit, unter Druck innovativ zu sein, auf die Probe gestellt werden. Mit einem Startkapital von jeweils 25.000 US-Dollar haben die Köche die Möglichkeit, dieses Geld für Vorteile für sich selbst oder für Sabotageakte gegen ihre Konkurrenten auszugeben. Der letzte Koch, der noch im Rennen ist, erhält das Geld, das er noch auf seinem Konto hat. Die Serie mit neun Folgen wird am Dienstag, dem 13. Mai, um 21 Uhr, erstmals ausgestrahlt und am nächsten Tag auf Max gestreamt.«Cutthroat Kitchen: Knives Out» wird die Teilnehmer auf Trab halten und das Publikum in Atem halten, wenn die Menüpläne auf den Kopf gestellt werden, wenn die gnadenlosen Sabotagen verteilt werden“, sagte Betsy Ayala, Leiterin der Abteilung für Inhalte, Lebensmittel, Warner Bros. Discovery. “Kochkünste bringen einen in der Küche nur bis zu einem gewissen Punkt weiter, wo Chaos und Verwüstung herrschen. Die Teilnehmer müssen sowohl skrupellos als auch kreativ sein, um bis zum Ende zu überleben.“In der ersten Runde jeder Folge startet Moderator Brian Malarkey die Challenge und verteilt die Sabotagen, während er Vorteile versteigert, während die Teilnehmer um ihr Überleben und den Einzug in die zweite Runde kämpfen. Und da sie nur eine Minute Zeit haben, um Zutaten zu sammeln, bevor sie die Herausforderungen in Angriff nehmen, müssen die Köche schnell sein, um das zu bekommen, was sie brauchen, bevor die Türen zuschlagen oder sie Gefahr laufen, in der Speisekammer stecken zu bleiben. Ein Koch geht am Ende der ersten Runde nach Hause und der Gewinner erhält zusätzlich tausend Dollar auf sein Konto. In der zweiten Runde bieten die drei verbleibenden Köche auf Sabotagen, die sie ihren Konkurrenten auferlegen können, und spielen gleichzeitig Angriff und Verteidigung, um zu versuchen, bis zum Ende durchzuhalten. Von der Beschaffung von Zutaten aus der Flugzeugbar und den Snackwagen bis hin zum Kochen eines edlen Gerichts nur mit einem Hot-Dog-Roller und einem Popcorn-Maker müssen die Köche strategisch und geschickt vorgehen, um Hindernisse zu überwinden und die Konkurrenz zu übertreffen. In jeder Folge wird ein Jurymitglied den Gewinner jeder Runde bestimmen, indem er die Gerichte verkostet und bewertet, bevor die Teilnehmer erfahren, welche Herausforderungen und Sabotagen sie überstanden haben. Zu den Juroren, die sich im Laufe der Saison dem Kampf anschließen, gehören Maneet Chauhan, Scott Conant, Alex Guarnaschelli, Aarti Sequeira und Jet Tila. Der Teilnehmer mit dem besten Gericht in der Endrunde gewinnt das Spiel und das restliche Geld auf seinem Konto.