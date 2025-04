Schrödingers Vaterschaftstest bei «Rote Rosen»

Soap-Check

Wie geht es weiter mit Simon und seinem potenziellen Sohn? Die große Lüge fliegt auf, Valerie hat die Unterlagen nie zum Amt versendet.

«Rote Rosen» (Di – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Di – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Di – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Di - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Di - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Di - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Di – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Di – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Simon wartet ungeduldig auf die Vaterschaftsanerkennung. Noch gelingt es Gisela und Lara, ihn von Nachfragen beim Amt abzuhalten. Doch schließlich fliegt die Lüge auf und Simon muss geschockt feststellen, dass Valerie die Unterlagen nie abgeschickt hat!Henry tut alles, um Larissa nach ihrer Diagnose zur Seite zu stehen, und möchte das geplante Date mit ihr nachholen. Nach langem Überlegen lässt sich Larissa darauf ein und ihre Frage nach Henrys Gefühlen für Maxi beantwortet er mit einem intensiven, gefühligen Kuss.Leon entschuldigt sich bei Lien und will mit ihr zusammen in Saschas Zirkuswagen einsteigen. Macht Lien mit? Dann ist Lien sauer, weil Leon sie mit dem Putzen des Zirkuswagens allein lässt. Werden die beiden so unterschiedlichen Jugendlichen einen gemeinsamen Weg für ihre Freundschaft finden?Bei einem Besuch bei Ute sieht sich Ferhat mit Majas Ablehnung konfrontiert. Doch bald wird auch sie zum Ferhat-Fan, was auch Ute nicht kalt lässt. Stella findet Baris Abhörwanze und verdächtigt Cecilia als den Maulwurf. Die perfekte Vorlage für Baris, jeden Verdacht gegen sich zu entkräften. Während sein Unfall Henry nachdenklich stimmt, dichten Paco und David diesen aus Marketinggründen zur Heldengeschichte um.Imanis Nachforschungen zahlen sich endlich aus. Doch Johannes' Reaktion darauf versetzt sie in höchste Alarmbereitschaft. Charlie hat mit Vertrauensproblemen zu kämpfen, denn bisher hat jeder sie enttäuscht. Kann sie bei Deniz Halt finden? Jenny kämpft mit sich, als sie vor der Wahl steht, Annabelle die Wahrheit zu sagen, oder keinen Deut besser als ihre eigene Mutter zu sein.Als Tobias von einer Frau angeflirtet wird, verliert er die Kontrolle. Paul stellt ihn zur Rede, woraufhin es aus Tobias herausplatzt... Alicia wirbt bei Moritz um Verständnis und der gönnt ihr schließlich den neuen Auftrag. Während Alicia sich in die Arbeit stürzt, lässt Moritz die Idee mit Jonas nicht mehr los...Ella macht sich Sorgen, weil Chris sich seit dem abgesagten Date nicht mehr gemeldet hat. Als sie ihn deshalb zuhause aufsucht, ist sie völlig perplex, als dessen Ex-Frau in Pyjama die Tür aufmacht und offensichtlich bei ihm übernachtet hat. Zwar versichert Chris Ella, dass Lindas Auftauchen nichts an seinen Gefühlen für sie ändert, doch im Angesicht der vereinten Familie Lehmann, muss Ella sich fragen, ob sie Chris je dasselbe bieten kann.Janni nimmt sich morgens zwar vor, das Thema Elias und dessen Probleme fürs Erste hintenanzustellen und sich auf drängendere Projekte zu konzentrieren. Doch als es in der Schule erneut zum Eklat kommt, wird Janni schnell bewusst, dass Elias nicht warten kann. Zwar blockt dessen Vater Rektor Lorenz erneut das Lehrer-Eltern-Gespräch ab, Janni erhascht aber für einen Moment den Blick auf die verletzliche Seite ihres Vorgesetzten. Überzeugt, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, beschließt sie, ein Kunstprojekt zum Thema Identität aus der Taufe zu heben, bei dem nicht nur die Schüler, sondern auch deren Eltern involviert werden sollen – in der Hoffnung, dabei näher an Lorenz und Elias ranzukommen…