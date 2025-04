Rundschau

Die amerikanische Presse ist von der zweiten Staffel der HBO-Serie begeistert. Amazons «G20»-Fil mit Viola Davis ist dafür für die Tonne.

«Doctor Who» (Staffel 2 ab 12. April bei Disney+)

«Morgen kommt ein neuer Himmel» (seit 28. März bei Netflix)

«G20» (seit 27. März bei Amazon)

«The Last of Us» (ab 14. April bei Sky/Wow)

«The Clubhouse» (seit 8. April bei HBO)

Der Doktor trifft auf Belinda Chandra und begibt sich auf eine epische Mission, um sie zurück zur Erde zu bringen. Doch eine mysteriöse Macht stellt sich ihnen in den Weg und das Team der TARDIS muss sich größeren Gefahren, mächtigeren Feinden und furchteinflößenderen Bedrohungen stellen als je zuvor.Von der Mutter losgeschickt, um die Wunschliste aus ihrer Kindheit zu erfüllen, enthüllt eine junge Frau Familiengeheimnisse, findet Liebe und entdeckt sich selbst neu.Als der G20-Gipfel belagert wird, wird US-Präsidentin Danielle Sutton (Oscar-Preisträgerin Viola Davis) zur Zielscheibe Nummer eins. Nachdem sie der Gefangennahme durch die Angreifer entkommen ist, muss sie den Feind überlisten, um ihre Familie zu beschützen, ihr Land zu verteidigen und die Staatsoberhäupter der Welt in diesem actiongeladenen Thrill-Ride zu schützen.Fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel holt die Vergangenheit Joel und Ellie wieder ein. Sie finden sich nicht nur mitten in einem Konflikt miteinander wieder. Sondern auch mit einer Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen hatten.Der Druck ist groß, wenn man für eines der größten Franchises der Sportgeschichte spielt. Wie Triston Casas, der erste Baseman der Red Sox, sagt, ist es noch schlimmer, „wenn man das Gefühl hat, der Grund für die Niederlage des Teams zu sein“. Dies ist der erste Clip aus der kommenden Serie «The Clubhouse: A Year with the Red Sox», die einen noch nie dagewesenen Einblick in das Privat- und Berufsleben von Baseballspielern der Major League bietet.