«War Whatever The F You Want»-Trailer gelauncht

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Amazon veröffentlicht die erste Staffel am 29. April.

Prime Video hat den Trailer für die neue Originalseriemit Stacy London und Clinton Kelly in ihrem mit Spannung erwarteten TV-Comeback veröffentlicht. Alle acht Folgen von «Wear Whatever The F You Want» werden am 29. April auf Prime Video veröffentlicht.Das Kultduo Kelly und London ist zurück und bereit, Kunden in der Modemetropole New York City einen nach dem anderen zu verwandeln. Mit einer frischen Perspektive, die den persönlichen Ausdruck über veraltete Stilregeln stellt, ermutigen sie Einzelpersonen, ihre Modefantasien auszuleben und ihre Stilwahrheit zu entdecken.Neben Kelly und London wird die Serie von Sandy Varo Jarrell, Suzanne Rauscher, Justin Rae Barnes und Janelle Couture als ausführende Produzenten geleitet. Barnes ist außerdem als Showrunner tätig. Die Serie wird von All3Media's Bright Spot Content und Amazon MGM Studios produziert.