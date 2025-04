Lifetime verfilmt das Leben von Alana Thompson

US-Fernsehen

Der Sender gibt grünes Licht für die neue Filmbiografie «I Was Honey Boo Boo».

Mit nur sechs Jahren in der Show «Toddlers & Tiaras» berühmt geworden, kehrt Alana Thompson, bekannt als „Honey Boo Boo“, mit dem neuen Lifetime-Biopicins Fernsehen zurück. Die Premiere findet am Samstag, den 17. Mai um 20 Uhr statt. Alana erzählt den Film und gibt einen Einblick in das, was aus ihrer Sicht hinter den Kulissen passiert ist. Sie verrät, wie ihr Selbstbewusstsein auf dem Bildschirm die harte Realität der ständigen Kritik und der familiären Konflikte, insbesondere mit ihrer Mutter Mama June, verdeckte.Während sie an Kinderwettbewerben teilnahm, wurde Alana (Vale Cooper, Happy Face) als „Honey Boo Boo“ bekannt, als die Welt sie und ihre bunte Familie unter der Führung ihrer Mutter Mama June (Chelsea Larkin, «The Second City») entdeckte. Alanas dynamische Persönlichkeit zog das Publikum in ihren Bann und erregte die Aufmerksamkeit der Produzenten, was sie und ihre Familie zu kometenhaftem Ruhm als Reality-TV-Stars katapultierte. Hinter verschlossenen Türen jedoch herrschten gezwungenes Lächeln, stille Tränen und die anhaltende Ungewissheit darüber, was die Zukunft für Alana und ihre Familie bereithielt. Nach einer Reihe von Skandalen und rechtlichen Problemen wurde Alanas Welt auf den Kopf gestellt und sie wurde schließlich in die Obhut ihrer älteren Schwester Pumpkin (Georgia Small, «A Christmas Number One» gegeben. Jetzt, da sie auf dem College ist, ist Alana entschlossen, die Etiketten, die ihr anhaften, abzuschütteln, Licht auf die Schattenseiten des Kinderstars zu werfen und einen Weg zu finden, um Traumata und Herausforderungen, die sich über Generationen hinweg angehäuft haben, zu überwinden.Isabelle Ayres spielt Alana, wenn sie älter ist, während Mia Turley als Young Pumpkin und Neil Chinneck als Sugar Bear zu sehen sind. «I Was Honey Boo Boo» ist der neueste Film in der ‚I Am/I Was‘-Biopic-Reihe von Lifetime, die einen tieferen Einblick in einige der faszinierendsten Menschen der Popkultur gewährt. «„I Was Honey Boo Boo» wird von Cineflix Productions und ITV America's Thinkfactory Media in Zusammenarbeit mit GroupM Motion Entertainment produziert. Zu den ausführenden Produzenten gehören Jeff Vanderwal, Sherri Rufh und J.C. Mills von Cineflix, Adam Reed und Tim Cohen-Laurie von Thinkfactory sowie Richard Foster und Chet Fenster von GroupM Motion Entertainment. Regie führt Katie Boland nach einem Drehbuch von Emily Silver.