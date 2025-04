ProSieben Maxx startet «Yashahime»

TV-News

Die Anime-Serie stammt aus Japan und wurde vor fünf Jahren hergestellt.

Die ProSieben Maxx-Zuschauer dürfen sich über eine neue Anime-Serie am Vorabend freuen. Am Dienstag, den 29. April 2025, startet um 18.30 Uhr die Serieaus dem Jahr 2020. Das Format basiert auf dem achtteiligen Manga von Takashi Shiina und Katsuyuki Sumisawa. Die Produktion übernahm Sunrise für den Sender NNS.Die Zwillingsschwestern und Halbdämoninnen Towa und Setsuna werden bei einem Waldbrand voneinander getrennt. Eines der Mädchen gerät durch ein Portal ins gegenwärtige Japan, wo es von Sota Higurashi aufgenommen und aufgezogen wird. Als sich die Tür zwischen den Zeiten zehn Jahre später erneut öffnet, kann auch Setsuna in die Gegenwart gelangen, doch sie hat mittlerweile alle Erinnerungen an ihre Schwester verloren und ist eine gefürchtete Dämonenjägerin.Zwei Tage später setzt ProSieben Maxx wieder auf. Am 1. Mai istab 10.05 Uhr zu sehen, zwischen 11.35 und 13.40 Uhr läuft. Im Anschluss sindundeingeplant.läuft zwischen 17.45 und 20.05 Uhr, bis 22.15 Uhr wirdfreuen. Am Freitagabend ist zudem aucheingeplant.