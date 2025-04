Die DTM startet bei ProSieben

TV-News

Erneut sind die Übertragungen am Samstag und Sonntag eingebunden.

Am 26. und 27. April beginnt in Oschersleben bei Magdeburg die acht Rennen umfassende DTM-Saison. Die 1995 für 58 Millionen Euro erbaute Rennstrecke ist 3,7 Kilometer lang. Am Start ist unter anderem das Team BMW mit einem M4 GT3. Schubert Motorsport setzt René Rast und Marco Wittmann ein. Lamborghini sponsert drei Teams, Mercedes hat zwei Teams unter Vertrag.Im Anschluss an «Die Simpsons» startet um 12.55 Uhr zunächst, das vor dem Rennen Einblicke in die Serie geben soll. Fünf Minuten später beginnt. Vor der Kamera stehen Andrea Kaiser und Matthias Killing, als Experte ist Mike Rockenfeller dabei. Edgar Mielke kommentiert. Im Anschluss werden «Scrubs»-Reruns gezeigt.Am Sonntag beginnt die Live-Sendung nach einer Wiederholung von «Joko & Klas gegen ProSieben», bevor ab 14.55 Uhr «Die Simpsons» zu sehen ist. Nach rund einem Monat Pause macht das ProSieben-Team am Lausitzring Station, das Finale ist für das erste Oktoberwochenende in Hockenheim geplant.