«Polizeiruf 110» mit Böse geboren erscheint

TV-News

Der Norddeutsche Rundfunk hat eine neue Folge mit Anneke Kim Sarnau produziert.

Am Sonntag, den 25. Mai 2025, feiert dermit dem Titel „Böse geboren“ Premiere. Es ist der 29. Fall für die Rostocker Ermittler. In den Hauptrollen sind Anneke Kim Sarnau, Lina Beckmann, Andreas Guenther und Josef Heynert zu sehen. Das Drehbuch stammt von Catharina Junk und Elke Schuh, Regie führte Alexander Dierbach. Filmpool fiction drehte vom 6. März bis 4. April 2023 in Hamburg.Eva Greuner und ihr Sohn Milan leben in einem kleinen Haus am Stadtrand von Rostock, direkt am Wald und weitestgehend isoliert von ihrer Umwelt. Eva hat sich dafür entschieden, weil ihr Sohn seit seiner Geburt aggressiv ausgegrenzt wird: Milan ist der Sohn eines mehrfachen Frauenmörders und das Ergebnis einer Vergewaltigung. Auch die Jägergemeinschaft, die seit langem Ärger mit Wilderern und radikalen Tierschützern hat, beäugt den Außenseiter Milan misstrauisch. Als eine junge Aktivistin im Wald erschossen wird, ist für die meisten klar, wer der Täter ist. Und auch an Eva nagen Zweifel - wozu ist ihr Sohn fähig?Regisseur Dierbach sagt: „Mein Ziel war es, eine visuelle Sprache zu entwickeln, die die Atmosphäre der Geschichte verstärkt und die psychologischen Nuancen der Figuren unterstreicht. Besonders im Hinblick auf Milan, der als Einzelgänger und innerlich zerrissener Mensch dargestellt wird, habe ich Akzente gesetzt, die seine Isolation, den inneren Konflikt und seine Leere visuell spürbar machen. Das Abtauchen in seine Welt, begleitet von der Musik, ist gleich eingangs gesetzt und zieht sich durch die Handlung. Es war mir wichtig, mit in Milans Welt einzutauchen, sie durch seine Perspektive zu erleben. In Szenen, in denen Milan mit anderen Charakteren interagiert, habe ich bewusst eine Distanz geschaffen – sowohl im Bildausschnitt als auch durch die Anordnung der Figuren.“