Neuer Sendeplatz für «The Race»

ProSieben setzt die Ausstrahlung der Joyn-Reality-Show fort.

Im August 2024 startete ProSieben mit der Ausstrahlung der Joyn-Reality-Show. Den Auftakt am Samstag, 10. August 2025, verfolgten auf dem Sendeplatz um 16.50 Uhr allerdings nur 0,09 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 0,9 Prozent. Mit 0,05 Millionen jungen Zuschauern wurden schlechte 3,4 Prozent Marktanteil erzielt. Trotz der schlechten Werte hielt ProSieben an der Ausstrahlung fest.Die neue Staffel startet nach der Wiederholung von «Galileo Kids» um 09.30 Uhr. In «The Race» treten fünf Kreative in einem Rennen gegeneinander an. Dabei haben sie kein Geld, kein Smartphone und sind auf das Nötigste zum Schlafen beschränkt. Wohin es genau geht, erfahren die Teilnehmer erst beim Start. Wer als Erster das Ziel erreicht, hat das Rennen gewonnen.In der zweiten Staffel sind David Henrichs, Lézan, Daniel Großhans, Felix Mensebach und Rahel dabei. Gestartet wird in Paris (Frankreich), das Ziel ist den Teilnehmern zunächst nicht bekannt. Erst nach erfolgreichem Lösen eines Rätsels, bei dem verschiedene Orte in Paris aufgesucht werden mussten, wurde das Ziel der Reise in Folge 3 auch den Zuschauern verraten: Uçhisar (Türkei).