BBC verlängert «The Wheel»

Michael McIntyres «Big Show» bekommt ebenfalls neue Episoden.

Die BBC hat zwei weitere Staffeln von Michael McIntyresund Michael McIntyresfür BBC One und iPlayer bei den Produzenten Hungry McBear in Auftrag gegeben. Mit diesem Vertrag über zwei Staffeln erreicht Michael McIntyres «Big Show» den Meilenstein von 10 Editionen. Michael McIntyre's «Big Show» wird vor einem Live-Theaterpublikum aufgezeichnet und ist vollgepackt mit Superstar-Gästen, unglaublichen musikalischen Darbietungen und beliebten Features wie „Unexpected Star“, „Send to All“ und „Remember Me“.In Michael McIntyre's «The Wheel», bekannt für nervenaufreibende Gefahren, große Lacher und ein riesiges sich drehendes Rad, hoffen die Kandidaten, sich unter Anleitung von sieben prominenten Experten ein Vermögen zu erspielen. Beide Shows wurden seit ihrem Start im Jahr 2020 bzw. 2016 für verschiedene Preise nominiert, darunter BAFTA-, RTS-, BPG- und NTA-Nominierungen und ein kürzlich gewonnener Preis für «The Wheel» als beste Spielshow bei den diesjährigen TV Choice Awards. Die Produktion der sechsten Staffel von «The Wheel» hat gerade begonnen, und die Produktion von «Michael McIntyre's Big Show» für die neunte Staffel beginnt im Juli.Die jüngste Staffel von «Michael McIntyre's Big Show» (S8) erreichte im Durchschnitt 5,9 Millionen Zuschauer und ist damit nach wie vor eine der größten Shows am Samstagabend. 1,4 Millionen dieser Zuschauer schalteten jede Folge auf Abruf ein (ein Viertel des gesamten Publikums der Show), was diese Serie zur bisher größten Serie der Marke auf dem iPlayer macht. «The Wheel» (S5) verbuchte im Durchschnitt enorme 5,3 Millionen Zuschauer, in der Spitze sogar 5,9 Millionen. Damit ist sie die größte Staffel seit dem Start während der COVID-Pandemie im Jahr 2020, und die Show wird immer erfolgreicher.Michael McIntyre sagt: „Ich bin so stolz auf den Erfolg von «The Big Show» und «The Wheel». Damit geht «The Big Show» in die zehnte Staffel, was für alle Beteiligten eine großartige Leistung ist. «The Wheel» war eine Show, die wir während des Lockdowns gemacht haben, während wir die «Big Show» nicht filmen konnten, aber sie ist genauso beliebt geworden. Neulich kam jemand auf mich zu, als ich mit dem Hund spazieren ging, und sagte, dass er «The Big Wheel» liebt. Ich habe keine Ahnung, ob er damit die «Big Show», «The Wheel» oder beide Shows meinte, vielleicht kam er gerade vom ‚London Eye‘.Kalpna Patel-Knight, Leiterin der Unterhaltung bei der BBC, sagt: „Wir sind bestrebt, unserem Publikum eine unumgängliche Samstagabendunterhaltung zu bieten, die alle vor dem Fernseher zusammenbringt. Mit vielen fantastischen brandneuen Folgen von «The Wheel» und Michael McIntyres «Big Show», die auf BBC One und iPlayer zu sehen sein werden, kann es keinen Zweifel daran geben, dass Michael seine Position als Mr. Saturday Night bei der BBC wirklich gefestigt hat!“