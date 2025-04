«African Adventures» kommt im nächsten Jahr

England

Durch die neue Serie reist Clive Myrie, der bereits vor 20 Jahren für die BBC arbeitete.

Clive Myrie ist zurück mit einem weiteren spannenden Reisebericht, in dem er Afrika bereist. In dieser zehnteiligen Serie reist Clive nach Marokko, Südafrika, Nigeria und Ghana, um die Vielfalt der afrikanischen Kultur auf dem gesamten Kontinent zu erleben, von Essen, Mode, Fußball, Kunst und allem, was dazwischen liegt.In Marokko wird Clive mit der ersten rein weiblichen Motorradgruppe der arabischen Welt fahren, mit den Kindern der Juventus-Fußballakademie spielen und bei einem britischen Schriftsteller wohnen, der das Stadtleben in Großbritannien gegen einen Umzug nach Casablanca mit seiner Familie eintauschte, um dort ein marokkanisches Herrenhaus zu renovieren. Er wird auch das Atlasgebirge bereisen, in einer Öko-Lodge übernachten und lernen, wie Arganöl geerntet wird. Er wird versuchen, einige der berühmten marokkanischen Kachelkunstwerke selbst herzustellen und die wunderschönen Riads besichtigen, die damit bedeckt sind. Wie immer wird Clive die lokale Küche probieren und sich zusammen mit dem Küchenchef eines der ersten Gourmetrestaurants Marokkos im Kochen von Lammfleisch in der alten Medina versuchen. Die Frage ist, ob wir Clive auf einem Kamel sehen werden?In Tanger wird Clive im Souk seine Lötlampe herausholen, um seine eigene Version der berühmten marokkanischen Laternen herzustellen, und den marokkanischen Designer treffen, der die Kunst des Kaftans wiederbelebt. Außerhalb der Stadt wird er in ein Bergdorf fahren, um mit dem berühmtesten Sufi-Musiker des Landes und seiner Band zu spielen, und eine Käserei besuchen.In Nigeria setzt Clive seine Fußballleidenschaft fort, indem er sich der Fußballakademie von Trainer Babaunde anschließt, an einigen Trainingsübungen teilnimmt und herausfindet, wie er den Kindern den Traum vom Fußballspielen erfüllt und gleichzeitig sicherstellt, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Clive wird auch die nigerianische Musik und Küche erkunden und dabei feststellen, dass chinesisch-nigerianisches Essen eine neue Fusion ist, die ebenfalls auf dem Vormarsch ist. Nigerianische Partys, die als „Owambe“ bekannt sind, sind berühmt für ihre aufwendigen Speisen und großen Festlichkeiten, sodass Clive bei den Vorbereitungen mithelfen wird.Clive kommentiert: „Vor mehr als 20 Jahren habe ich in Johannesburg für die BBC gearbeitet. Es ist ein so aufregender, kulturell reicher und vielfältiger Kontinent, und ich wollte schon immer zurückkommen, um ihn genauer zu erkunden. In dieser Serie reise ich also von der Spitze bis zur Sohle dieses erstaunlichen Teils der Welt.“Muslim Alim, leitender Redakteur bei BBC Daytime, kommentiert: „Clives frühere Abenteuer waren bei den Zuschauern ein großer Erfolg, daher können wir es kaum erwarten, seine neuesten Reisen zu teilen, während er von der Spitze bis zur Sohle Afrikas reist. Und während er die außergewöhnliche Geschichte, Kultur und Küche des Kontinents entdeckt, wird er auch seine eigenen persönlichen Verbindungen zu Ghana und Nigeria erkunden.“Emma Parkins, Executive Producer bei Alleycats TV, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, Clives Abenteuer nach Afrika zu bringen – ein Kontinent, der weitaus vielfältigere und spannendere Geschichten zu erzählen hat, als wir sie im Allgemeinen im Fernsehen sehen. Es ist großartig, dem BBC-Publikum eine so frische und aufregende Reisereportage-Serie bieten zu können.“«Clive Myrie's African Adventures» wurde von Rob Unsworth, Leiter der BBC-Programmplanung für die Tages- und Frühsendungen, für BBC Two und iPlayer in Auftrag gegeben. Der leitende Redakteur für die BBC-Tagesprogramme ist Muslim Alim. Die Serie wird von Alleycats TV in Zusammenarbeit mit Northern Ireland Screen und BBC News World Service produziert. Emma Parkins und Ed Stobart sind die ausführenden Produzenten, Des Henderson ist der Regisseur und Denis Minihan ist der Serienproduzent. «Clive Myrie's African Adventures» wird 2026 auf BBC Two und iPlayer zu sehen sein.