Max Schimmelpfenning: Fabian kann sich nicht entscheiden, was er mehr ist

Interview

Der Schauspieler ist der Hauptdarsteller der neuen ZDFneo-Serie «Crystal Wall» und lebt als Society-Reporter in der Welt der Schönen und Reichen.

Eine Serie, die versucht Charaktere aus völlig unterschiedlichen Lebensgrundlagen ineinander rasseln zu lassen, um zu gucken wer zuerst die Nerven verliert.Dass er, obwohl er einiges zu verbergen hat (wie fast alle Charaktere in der Serie), dabei Zeitschriften ungefiltert rüberkommt und die Figur dadurch einen ziemlichen Humor bekommt.Er ist beides, was am Ende auch sein großes Problem ist. Er kann sich nicht entscheiden, was er mehr ist und das eine fängt schnell an das andere abzulösen, was ihm einerseits gefällt und ihn andererseits ziemlich überfordert, was beim Gucken der Serie wieder lustig und unangenehm sein kann.Damit meinte ich nicht, dass er nicht lügt oder täuscht wie alle anderen auch. Er ist nur wesentlich schlechter in diesem Spiel als alle anderen, weil er es einfach hasst. Und das spürt man! Ich denke zum Beispiel, dass er sich nicht selbst belügt, sondern im Grunde weiß wer er ist, aber jetzt hier in dieser Arena mitkämpfen muss, weil er sonst gefressen wird.Sehr viel! Tarek und Greta haben mich echt machen lassen, was seeeehr schön ist für einen Schauspieler! Da kommt man in Szenen einfach weiter, bzw. manchmal auch an ganz andere Punkte, die man beim Lesen der Szene niemals hätte erahnen können. Und zu merken, dass eine Regie einem so vertraut ist natürlich toll.