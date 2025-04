Sport1 verkauft Match IQ

Wirtschaft

Die Full-Service-Agentur hat mit Onside einen neuen Inhaber.

Die Sport1-Gruppe befindet sich weiter im Umbruch: Wie die Sport1 Medien AG mitteilte, trennt sich das Unternehmen mit sofortiger Wirkung von der Match IQ GmbH. Die Onside Sports GmbH, die bereits eine Minderheitsbeteiligung erworben hatte, übernimmt nun den Sport1-Anteil von 50,1 Prozent. Zuletzt startete der TV-Sender Sport1 die Streaming-Plattform Show1.de. Ein Verkauf von Sport1.de ist nicht ausgeschlossen.„Wir bauen unser Netzwerk kontinuierlich weiter aus und arbeiten mit voller Energie daran, optimale Rahmenbedingungen für unsere Partner zu entwickeln. Unser Team ist mit viel Engagement unterwegs, um das Trainingslagergeschäft weiter zu entwickeln – immer mit dem Anspruch, nah an den Bedürfnissen der Clubs zu agieren. Mit dem Kauf der Match IQ unterstreichen wir unsere Ambitionen, auch in Zukunft die erste Adresse für professionelle Saisonvorbereitungen zu sein“, sagt Henning Rießelmann, Geschäftsführer der ONSIDE Sports GmbH.Nicholas MacGowan von Holstein, Gründer und Geschäftsführer der Match IQ GmbH: „Wir haben einen erfolgreichen Weg mit Sport1 bestritten und seit Jahren starke Partnerschaften mit Vereinen und Hotels aufgebaut. Ich bin überzeugt, dass dieser neue Schritt ebenfalls allen unseren Partnern zugutekommen wird. Henning Rießelmann und sein Team bei ONSIDE haben ein großartiges Unternehmen mit einem starken Ruf aufgebaut, und es fühlt sich richtig an, unser Geschäft – und das Vertrauen unserer Partner – in so fähige Hände zu übergeben.“