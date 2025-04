Fies: Ringo schnappt den Job weg

Soap-Check

Das hatte sich Benedikt anders vorgestellt, schließlich wird ihm die neue Arbeitsstelle doch nicht gegeben. Zum Glück ist Ringo mit der neuen Beschäftigung unglücklich.

«Rote Rosen» (Mo – Do, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Do, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Do, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Do, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Do, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Do, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Do, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Lara versucht mit einem heimlichen DNA-Test herauszufinden, ob Juan wirklich Valeries Vater ist. Um ungestört an Juans Haare zu kommen, löst sie einen Feueralarm im Hotel aus – mit Erfolg. Simon ist von der Aktion wenig begeistert.Die Weitergabe der kompromittierenden Aufnahmen an die Presse heizt den Konflikt zwischen Sophia und der Saalfeld-Schwarzbach-Allianz weiter an. Markus ist sehr überrascht, dass Sophia ihm nicht die Kündigung auf den Tisch knallt, sondern mit ihm auf eine Dienstreise nach Spanien fahren will. Katja verabschiedet Markus mit einem unguten Gefühl.Monikas Ruf im Dorf leidet unter ihrer Kündigung als Mesnerin, was Pfarrer Naveen belastet. Was wird er tun, um Monikas Ruf wiederherzustellen? Naveen wird von Generalvikar Kaiser wegen seiner Liebesnacht mit Tina im Pfarrbüro suspendiert. Muss er Lansing endgültig verlassen?Ringo ist ein wenig getroffen, als Benedikt ihm den Job wegschnappt. Doch wie sich herausstellt, fühlt der sich dort fehl am Platz ... Cecilia gefällt der auferlegte Stillstand zwischen Baris und ihr nicht. Doch als sie ihn darauf anspricht, wie es mit ihnen weitergehen soll, erlebt sie eine herbe Enttäuschung... Nadine will bei Tobias etwas wiedergutmachen und wählt einen ungewöhnlichen Weg...Als Simone leise Hoffnung hat, sich mit Richard zumindest aussprechen zu können, besiegelt der das Ende ihrer Ehe... Hanna erhält die einmalige Chance, Kilian alles heimzuzahlen... Valea verletzt es, vermeintlich nicht mehr an erster Stelle zu stehen. Der Versuch, sich Matteo zuliebe damit zu arrangieren, scheitert.Carlos erhält ein Testergebnis, aber wie wird er mit der Information umgehen? Die Beurkundung von Gerners Vaterschaft steht an. Wird er diese auch durchziehen? Toni begleitet Erik zu einem Termin, welcher für Erik unfreiwillig komisch endet.Ella geht tapfer damit um, dass Chris ihre Beziehung erstmal rein beruflich angehen will. Um es ihnen beiden nicht unnötig schwer zu machen, übernimmt sie die Hausbesuche. Dabei lernt sie in der Bergwacht auch Max kennen, mit dem sie direkt auf einer Wellenlänge ist. Während Chris zu hinterfragen beginnt, ob sein Wunsch nach Abstand zu Ella richtig ist, bleibt diese nicht lange allein und verbringt den Abend mit ihrer neuen Bekanntschaft Max.Nach dem gestrigen Streit wegen Indira legt Joe Peggy nahe, ein paar Tage wegzufahren, um sich zu erholen. Er macht sich Sorgen, weil sie dünnhäutig und durcheinander zu sein scheint. Das bringt Peggy aber nur noch mehr in Rage, vor allem als sie sieht, wie sehr Indira ihre Mitbewohner, allen voran Joe, um den Finger wickelt. Sie fragt sich, ob Indira hinter dem Plan steckt, sie in den Erholungsurlaub zu senden. Unsicher sucht Peggy Rat bei Rick, der glaubt, dass Indira es auf Joe und seine Kohle abgesehen haben könnte. Völlig angefixt will Peggy nun um jeden Preis herausfinden, was Indiras Plan ist – und wird prompt von Joe dabei erwischt, als sie deren Zimmer nach Hinweisen durchsucht…