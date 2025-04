Zwei neue Staffeln für «Interior Design Masters»

England

Alan Carr wird auch in diesem Jahr wieder unerfahrene Designer begleiten.

Die erfolgreiche BBC-One-Seriemit Alan Carr (produziert von DSP, einem Unternehmen von Banijay UK) wurde für zwei weitere Staffeln in Auftrag gegeben. Und dieses Mal steht noch mehr auf dem Spiel, denn der diesjährige Gewinner hat die Möglichkeit, gemeinsam mit John Lewis eine eigene Kollektion von Haushaltswaren zu entwerfen.Alan Carr begrüßt zehn Nachwuchsdesigner, die auf der Suche nach dem großen Durchbruch in der Welt der kommerziellen Innenarchitektur sind. Acht Wochen lang werden sie gegeneinander antreten, um einen Kooperationsvertrag mit dem britischen Einzelhändler zu gewinnen und ihre eigene Haushaltswarenlinie zu produzieren. Die Designexpertin und ehemalige Herausgeberin von Elle Decoration, Michelle Ogundehin, kehrt als Jurorin der Serie zurück.Die Castings für die siebte Staffel sind jetzt eröffnet, die Dreharbeiten starten im Sommer 2025. Die Produzenten sind auf der Suche nach zehn weiteren Designern, die ihre Fähigkeiten in einem ultimativen Crashkurs für Innenarchitektur verbessern wollen und am Ende einen tollen Preis erhalten.Alan Carr, Moderator von «Interior Design Masters», sagt: „Es ist immer eine schöne Sache, wenn eine Sendung erneut in Auftrag gegeben wird, aber wenn sie zweimal in Auftrag gegeben wird, ist das wirklich etwas Besonderes. Und es ist ein wunderbares Gefühl zu wissen, dass „Interior Design Masters“ in den nächsten zwei Jahren das Vereinigte Königreich unterhalten und auch inspirieren wird. Ich habe das Gefühl, dass die Show immer besser wird, und ob «Interior Design Masters» Sie nun auf dem Sofa zum Kichern bringt oder Sie mit einem Bohrer in der Hand auf eine Trittleiter treibt, um Ihrem Zimmer die dringend benötigte Pflege zukommen zu lassen, wir hoffen, dass wir Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“Patrick McMahon, leitender Redakteur für Factual Entertainment, kommentiert: „Es ist eine Freude, Alan, Michelle und die überaus talentierten «Interior Design Masters» wieder willkommen zu heißen. Die Zuschauer können sich wieder auf atemberaubende Verwandlungen, clevere Design-Hacks und einen wirklich lebensverändernden Preis für den Gewinner freuen.“