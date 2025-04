Blockbuster-Battle

Gelingen einem königlichen Mann oder einem Frauen-Verführer der große Wurf? Das Ergebnis hängt nicht in der Luft, sondern ist im Blockbuster-Battle zu lesen.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Nike steht 1984 kurz davor, seine verlustreiche Basketballsparte aufzugeben, da die Konkurrenz von Converse und Adidas übermächtig erscheint. Doch der engagierte Mitarbeiter Sonny Vaccaro hat eine gewagte Idee: Er will den aufstrebenden NBA-Spieler Michael Jordan unter Vertrag nehmen und ihn zum Gesicht einer revolutionären Marketingstrategie machen. Trotz Widerstands innerhalb von Nike und Skepsis von Jordans Umfeld bleibt Sonny hartnäckig. Er plant, für Jordan einen individuellen Schuh zu entwerfen, um ihn und die Marke gleichermaßen zu fördern. Ein Wendepunkt ist Sonnys Begegnung mit Jordans Eltern, James und Deloris Jordan. Besonders Deloris verhandelt hart und stellt sicher, dass das Angebot von Nike den zukünftigen Wert ihres Sohnes widerspiegelt. Dank Sonnys Einsatz und seiner visionären Idee gelingt es Nike, den Vertrag abzuschließen. Dieser Deal wird nicht nur für Michael Jordan zur Legende, sondern markiert auch den Beginn von Nikes weltweitem Erfolg im Basketball.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Der reiche Arthur Orlando, Duke of Oxford, kann einen Anschlag auf Ferdinand von Österreich verhindern. Dennoch gelingt es, den österreichischen Thronfolger zu erschießen, was zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führt. Es stellt sich heraus, dass der Attentäter zu einem Terrornetzwerk gehört, das die europäischen Herrscherhäuser unterwandert. Nur Orlando Oxford erkennt die Gefahr und gründet darauf hin Geheimdienst die „Kingsman". Quotenmeter urteilte: „Eine launige Action-Komödie wird zum ernsthaften Kriegsdrama mit gängigen Durchhalteparolen und abgedroschenen Klischees. Das will nicht wirklich zusammenpassen. Damit wirkt «The King‘s Man: The Beginning» dann doch ziemlich unausgegoren, enttäuscht sogar ein bisschen im Vergleich zu den beiden Vorgängern.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Disney Channel, 20:15 Uhr)Im 18. Jahrhundert entkommt der gut aussehende und unwiderstehliche Casanova nach einem ausschweifenden Liebesabenteuer nur knapp dem Galgen und steht vor einem ihm gestellten Ultimatum: noch vor dem Karneval zu heiraten oder sein geliebtes Venedig für immer zu verlassen. Widerwillig sucht er sich eine Braut mit der er sich verlobt nur um kurz darauf endlich die Frau seiner Träume zu finden, in die er sich Hals über Kopf verliebt. Unglaublicherweise für Casanova widersteht seine Angebetete seinem Charme und seinen Avancen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 7