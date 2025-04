«Trödeltrupp» scheitert in der Primetime

Quotennews

Die neuen Ausgaben liefen okay, aber keinesfalls besonders gut.

Vor acht Tagen debütiere im RTLZWEI-Programm die Show. Nur 0,55 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sahen zu, mit Hilfe von 0,20 Millionen Umworbenen wurden mittelmäßige 4,2 Prozent Marktanteil eingefahren. Otto, Mauro und Sükrü waren nun in Italien unterwegs und wollten unter anderem eine Vespa holen. 0,38 Millionen Menschen sahen die zweistündige Folge, die auf 1,6 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe wurden 0,12 Millionen ermittelt, dass der Sender zu 2,5 Prozent Marktanteil kam.Zwei neue Ausgaben vonpassten zum Vorprogramm. In der ersten Folge musste die 61-jährige Gabi die Überbleibsel ihres verstorbenen Bruders beseitigen. 0,61 Millionen Menschen sahen die einstündige Sendung, die 4,0 Prozent Marktanteil holte. Die Sendung mit Sükru erreichte 0,19 Millionen junge Menschen, das führte zu 5,8 Prozent. Die zweite Geschichte über den 76-jährigen Carlo, der einen Raum für Nachwuchskünstler schaffen wollte, sahen noch 0,45 Millionen, das führte zu 4,7 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,07 Millionen, sodass man auf 4,0 Prozent Marktanteil kam.Bei Kabel Eins erreichtemit „Die ultimativen Partyhits“ lediglich 0,56 Millionen Zuschauer, die Show mit Peter Illmann und den früheren MTV-Stars Markus Kavka und Anastasia Zampounidis erzielte 2,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Leuten wurden 0,12 Millionen gemessen, der Sender verbuchte 2,5 Prozent Marktanteil. Ab 22.20 Uhr kam die Wiederholung „Die größten Hits aller Zeiten“, die noch auf 0,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren kam. Bei den jungen Erwachsenen wurden 2,9 Prozent verbucht. Die Sat.1-Showwurde nach Mitternacht verbucht, aber ohne Werberelevanten erzielte Kabel Eins 0,6 Prozent Marktanteil.