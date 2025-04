Burger-Restaurants, Liefer-Logistik und SUV: ntv an Ostern

TV-News

Der Nachrichtensender strahlt am Ostermontag direkt drei Deutschlandpremieren aus.

Am letzten Osterfeiertag präsentiert der Nachrichtensender ntv drei neue Sendungen. Los geht es um 18.30 Uhr mitzum Thema „Hinter den Kulissen – So entsteht ein E-SUV>>. Ab 19.10 Uhr läuft die Reportage. 2021 wurden in Deutschland gut 4,5 Milliarden Pakete versendet. Für 2024 rechnet die Branche mit über 5 Milliarden. Eine unfassbare Herausforderung für die Logistiker des Handels und die Zustelldienste. Zumal viele End-Kunden inzwischen erwarten, dass ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden bei ihnen zu Hause ist.Diese Meisterleistung vollbringen Unternehmen, die sich auf Supply-Chain-Management spezialisiert haben. Sie betreiben Lagerhäuser für die Waren der Online-Händler und wickeln die Kundenbestellungen ab. Bis zu 100-tausend Päckchen verlassen in Spitzenzeiten so ein einziges Lagerhaus. Steigende Mengen, immer schnellere Durchsatzzeiten und hohe Anforderungen an die Prozesssicherheit – auf diese wachsenden Herausforderungen reagieren die Lagerlogistiker mit innovativen Automatisierungs-, Software- und Robotertechnologien. An manchen Standorten berühren Mitarbeiter die Pakete mit den Bestellungen nur zweimal: beim Kommissionieren und beim Verladen in den LKW.Auf dem 22.05-Uhr-Slot folgt. Deutschlands größte Fast Food-Kette verkauft 2 Millionen Burger pro Tag! Dahinter steckt eine riesige Logistik. Jedes Jahr werden rund 200.000 Tonnen Rindfleisch und 150.000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet. Die 1.500 Restaurants müssen auf Stand bleiben: neue Möbel, Küche, Technik. Während des Umbaus läuft der Betrieb weiter. Und die Macher lassen sich immer wieder neue Kreationen einfallen. Obwohl bei ntv nicht der Name Burger King fällt, kann es sich nur um dieses Fast-Food-Restaurant handeln.