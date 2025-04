«Roswell: New Mexico» startet bei sixx

TV-News

Die ersten zwei Staffeln liefen bereits im Jahr 2022 beim Frauensender.

Beim Fernsehsender sixx wird die Serienach knapp zwei Jahren fortgesetzt. Das Format ist ein Remake von «Roswell» aus dem Jahr 1999, das bei The WB und UPN zu sehen war. CBS Studios und Warner Bros. Television haben für The CW insgesamt vier Staffeln mit 52 Episoden produziert.Die dritte Staffel bekommt einen äußerst unwürdigen Sendeplatz. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 23. April 2025, laufen ab 00.55 Uhr Einzelfolgen. Liz und ihr Kollege Heath forschen in L.A. an einer wichtigen Formel für Zellheilung, die auch Maria helfen könnte. Doch ihr Arbeitgeber hat bereits andere Pläne. Derweil sind Max, Michael und Isobel einem mysteriösen Doppelgänger auf der Spur. Während Max mit seinem bevorstehenden Schicksal hadert, macht sich Michael zunehmend Sorgen um seinen Bruder. Nach und nach erfährt er schließlich, was wirklich hinter Max' seltsamen Verhalten steckt.Davon handelt die Serie: Nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt Roswell, New Mexico, entdeckt Liz, die Tochter von Einwanderern ohne Papiere, dass ihr Jugendschwarm ein Außerirdischer ist, der seine überirdischen Fähigkeiten sein ganzes Leben lang verborgen gehalten hat. Sie schützt sein Geheimnis, als die beiden wieder zueinander finden, aber als ein gewalttätiger Angriff auf eine größere Präsenz von Außerirdischen auf der Erde hindeutet, droht die Politik der Angst und des Hasses, ihn zu enttarnen.