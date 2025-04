RTL zeigt Spielfilme am Weißen Sonntag

TV-News

Unter anderem packt der Sender einen alten Spielfilm mit Katie Holmes aus.

Am Weißen Sonntag, also der erste Sonntag nach Ostern, setzt RTL ebenfalls auf Spielfilme. Am 27. April 2025 wiederholt man ab 06.25 Uhr den Spielfilmmit Britt Irvin aus dem Jahr 2021, den RTL erstmals vor zwei Jahren ausstrahlte. Eve ist Lektorin für Liebesromane – auch wenn sie nicht an die wahre Liebe glaubt. Als ihre Bestsellerautoren - das Ehepaar Arthur und Ruth – einen längeren Urlaub nehmen, erklärt Eve sich bereit, deren Haus zu hüten. Doch Arthur und Ruth haben auch ihrem Neffen, dem Selbsthilfetrainer Jake, ihr Haus für Workshops mit romantischen Themen versprochen. Eve beschließt, an den Workshops teilzunehmen und hofft, dort Inspiration zu finden.Um 08.00 Uhr steht die Wiederholung von «Overboard» an. Die alleinerziehende Mutter Kate (Anna Faris) soll die Luxusyacht des reichen und verwöhnten Erben Leonardo (Euenio Derbes) reinigen. Bei ihrem Aufeinandertreffen geraten die beiden heftig aneinander, woraufhin Leonardo Kate nahezu grundlos feuert. Unversehens stürzt der Vermögende von seiner Yacht ins Meer und verliert sein Gedächtnis. Diese Umstände nutzt Kate, um ihm eine Lektion zu erteilen und zu zeigen, wie das Leben ohne Reichtümer und Bedienstete aussieht. Die mexikanische Comedy ist mit Eva Longoria besetzt.Ab 10.10 Uhr ist Katie Holmes inzu sehen. College-Studentin Samantha liebt die Studentenzeit, so ganz ohne Eltern und der eigenen Wohnung. Aber Samantha ist auch ein besonderes Mädchen: Sie ist die Tochter des mächtigsten Mannes des Landes: dem Präsidenten. Dieser lässt seine Tochter durch den Agenten James schützen, der sich als Schüler getarnt in ihrem Umfeld aufhält. Doch dann verlieben sich beide ineinander.Die Free-TV-Premierekommt ab 12.00 Uhr mit Aimee Carrero und Fola Evans-Akingbola. Die angehende Kunstpraktikantin Ana (Camilia Mendes) wird auf einer Last-Minute-Reise ihrer Chefin nach London unerwartet in die erste Klasse umgebucht. Gerade, als sie beginnt, sich an den komfortablen Lebensstil in der ersten Klasse zu gewöhnen, lernt sie den gutaussehenden und wohlhabenden William (Archie Renaux) kennen. Sie beschließt, ihre Fantasien ein wenig länger auszuleben, als sie sollte.