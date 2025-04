Podstars

Der Oberbürgermeister von Tübingen musste schon früh mit seinem Vater auf die Bühne. Mit der Geschichte über Palmer versteht man den ehemaligen Grünen-Politiker besser.

Boris Palmer ist eine der umstrittensten Persönlichkeiten der deutschen Politik. Der langjährige Oberbürgermeister von Tübingen sorgt regelmäßig für hitzige Debatten. Einerseits gilt er als pragmatischer Macher und durchsetzungsstarker Problemlöser, andererseits provoziert er mit seinen Äußerungen und gerät immer wieder in öffentliche Kontroversen.Der neue Podcastdes SWR widmet sich genau diesem Spannungsfeld. Die Journalistinnen Sandra Kolnik und Alexandra Müller nehmen Palmers politische Karriere unter die Lupe, beleuchten seine Erfolge, seine Fehltritte und hinterfragen, was ihn antreibt. Dabei geht es nicht nur um Palmer selbst, sondern auch um größere gesellschaftliche Fragen: Wie sehr braucht Politik polarisierende Persönlichkeiten? Wo liegt die Grenze des Sagbaren? Und welche Rolle spielen Medien und soziale Netzwerke im politischen Diskurs?Boris Palmer ist ein Politiker, der sich nicht in klassische Schubladen stecken lässt. Sein politischer Werdegang begann als Shooting Star der Grünen, doch seine eigenwillige Art führte immer wieder zu Spannungen innerhalb der Partei. Trotz (oder gerade wegen) seiner polarisierenden Haltung wurde er 2022 zum dritten Mal als Oberbürgermeister von Tübingen gewählt. Während viele seine unkonventionelle Herangehensweise schätzen, werfen ihm Kritiker mangelndes Feingefühl und provokative Äußerungen vor.Die fünfteilige Podcast-Serie setzt genau hier an. Jede Episode widmet sich einem anderen Aspekt seines politischen Lebens und seiner Persönlichkeit: "Loopings" (Folge 1) zeigt den jungen Palmer, der sich mit voller Energie für den Umweltschutz einsetzt und in der Lokalpolitik erste Erfolge feiert. "Pipi im Park" (Folge 2) thematisiert seinen berühmten Vater, den "Remstal-Rebellen" Helmut Palmer, und wie dessen unkonventionelle Art Boris prägte. In "Der Hühner-Faktor" (Folge 3) wird Palmers Leidenschaft für Lokalpolitik und seine Wiederwahl trotz zahlreicher Kontroversen thematisiert. "Mr. Shitstorm" (Folge 4) beschäftigt sich mit seiner Nutzung sozialer Medien und den daraus resultierenden Skandalen. Schließlich kommt "Die rote Linie" (Folge 5) mit Palmers Austritt aus der Partei und die Frage, wann politische Provokation zu weit geht.Der Podcast bietet keine simplen Lösungen, sondern wirft tiefgehende Fragen auf. Wie verändert sich die politische Debattenkultur? Welche Rolle spielen Eitelkeit und Narzissmus in der Politik? Und wie sollten Medien mit polarisierenden Persönlichkeiten umgehen? Durch Interviews mit Weggefährten, Experten und Kritikern entsteht ein facettenreiches Bild eines Politikers, der vieles richtig macht – und ebenso oft aneckt.«Stunk. Palmer bringt die Welt in Ordnung» ist mehr als ein Portrait eines einzelnen Politikers. Es ist ein akustischer Streifzug durch die Mechanismen von Politik, Medien und öffentlicher Meinung in Deutschland. Wer sich für kontroverse Persönlichkeiten und die Dynamiken hinter politischen Debatten interessiert, findet hier spannenden Stoff zum Nachdenken.