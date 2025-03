Quotencheck

von Mario Thunert 25. März 2025, 12:00 Uhr

Mit Beginn des Jahres kam das Trash-Magazin in eine Phase selten werdender zweistelliger Marktanteile.

„Täglich, aktuell, frisch, frech“ – kurzheißt es seit 1999 jeden Vorabend um 17.00 Uhr bei ProSieben . Bereits vier Jahre zuvor ging die Promi- und Lifestyle-Sendung mit Trash-Nuancen beim Privatsender aus Unterföhring auf Sendung – damals zunächst noch um 19.30, später um 19.00 Uhr, Ende der Neunziger schließlich auf dem heute noch angestammten Sendeplatz. Bis vor einiger Zeit generierte die Live-Produktion einen verlässlichen Interessentenkreis mit regelmäßig klar zweistelligen Marktanteilen - ist dies auch 2025 noch der Fall?Starten wir Donnerstag, dem 2. Januar 2025, als sichdirekt mal mit einem ausbaufähigen einstelligen Marktanteil von 8,3 Prozent (0,19 Millionen) begnügen musste. Beim älteren Zuschauerkreis sah es für das jung ausgerichtete Format mit 0,337 Millionen zu 2,8 Prozent natürlich ein ganzes Ende schlechter aus. Auch wenn am nächsten Tag mit exakt 10,0 Prozent eine zufriedenstellende Steigerung zustande kam, war das neue Jahr der Beginn einer Phase, in der zweistellige Zahlen seltener wurden.Plastisch wird dies, wenn man sich vor Augen führt, dass erst am 10. Januar wieder derartige von 12,0 Prozent bei 0,23 Millionen Umworbenen verzeichnet werden konnten - danach wiederum erst am 16. Januar vergleichbare 11,7 Prozent. Dazwischen war das Magazin einstellig. Ab dem 16. bis zum 28. konnten an insgesamt 8 Ausstrahlungsdaten immerhin die Hälfte Werte über 10 Prozent einholen - die Frequenz erhöhte sich also erfreulicher Weise.Anschließend wurden einstellige Größenordnungen allerdings wieder häufiger. Während man zwischen dem 29. Januar und dem 4. Februar in einer Range von mäßigen 8-9 Prozent verbliebt, konnte er an letztgenanntem Tag wieder ein wirklich erfreulicher Wert von 12,6 Prozent (0,24 Millionen) eingefahren werden. Auch am 7. und 10. Februar waren zweistellige Anteile drin, am 20. Februar dann mit 12,5 Prozent (0,23 Millionen) wieder ein etwas höherer Ausschlag. Es war das erste Mal seit dem 4. Februar, dass wieder Resonanzen um 12 Prozent auftauchten.Die Woche ab 24. Februar lief sogar richtiggehend schlecht, ein Blues von 6-7 Prozent (0,13 Millionen) schlich sich ein. Er fand sein Ende am 28. Februar, als das beste Ergebnis des Betrachteten Zeitraums aufleuchtete - wirklich gute 13,0 Prozent waren das. Die Resultate bei den Älteren dümpelten fortwährend zwischen 2-3 Prozent.Alles in allem hält sichnoch solide in Zeiten teils desolater Daytimes bei den Privaten. Aber auch hier merkt man ein Nachlassen im Vergleich zu früheren Jahren, als Dimensionen um 13, 14, 15 Prozent und zweistellige Werte noch eine Ecke häufiger waren. Damals warim Vorprogramm aber auch noch ein kräftigeres Zugpferd.