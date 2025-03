«Wer wird Millionär?» im Aufwind

Quotennews

Am Montagabend sendete RTL die erfolgreichste reguläre Ausgabe der Quizsendung des Jahres.

Für gewöhnlich generiertReichweite um die drei Millionen Zuschauer. In diesem Jahr durchbrach man allerdings erst einmal diese magische Grenze – am gestrigen Montag war es zum zweiten Mal in 2025 soweit. RTL verbuchte ab 20:15 Uhr 3,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem fantastischen Marktanteil von 15,2 Prozent zur Folge hatte. So hoch lag der Marktanteil einer regulären Folge zuletzt im Mai 2024.Auch in der Zielgruppe lief es für das Günther-Jauch-Quiz ausgezeichnet. Mit 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr «WWM?» starke 17,8 Prozent ein – ebenfalls Jahresbestleistung. Um eine erfolgreichere «Wer wird Millionär?»-Sendung zu bestimmen, muss man sogar bis in den Juni 2020 zurückgehen. Damals entschieden sich 18,5 Prozent des Zielgruppen-Marktes für die RTL-Show. Damals waren die Reichweiten jedoch ungleich höher. Insgesamt sahen 4,59 Millionen Menschen zu, 1,52 Millionen stammten aus dem jüngeren Publikum.Was am gestrigen Montag ebenfalls herausragend gut funktionierte, war das Zusammenspiel mit. Die um 22:15 Uhr eingeschobene Nachrichten-Sendung sicherte sich 3,12 Millionen Zuschauer und steigerte den Marktanteil auf 16,8 Prozent. In der Zielgruppe ging es mit 0,79 Millionen ebenfalls auf 19,3 Prozent hinauf.undfuhren zwischen 23:24 und 0:26 Uhr noch 1,13 und 0,77 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile wurden auf 11,6 und 11,5 Prozent beziffert. In der Zielgruppe kam man auf 10,8 und 11,3 Prozent.