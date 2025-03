ProSieben tritt mit Montagsfilm auf der Stelle

Quotennews

Nur etwas mehr als eine halbe Million Zuschauer konnte «Bad Neighbors 2» einfahren. Auch «Die Simpsons» ließen am Vorabend Luft nach oben.

Seit Anfang des Monats hat ProSieben die 35. Staffel der Zeichentrick-Serieim Programm. Die Folgen laufen immer zu Beginn der 18-Uhr-Stunde, wobei es sich seit der siebten Episode um Free-TV-Premieren handelt. Die gelbe Familie aus Springfield ist nach wie vor eine Bank, allerdings ließ man am Montag Luft nach oben. Folge 17 trug den Titel „Der Rest ist für Sie“ und verzeichnete 0,36 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil wurde auf mäßige 2,2 Prozent beziffert. In der Zielgruppe kam die vorletzte Ausgabe der 35. Staffel auf 0,16 Millionen Umworbene und 6,8 Prozent Marktanteil.Um 18:40 Uhr wechselte ProSieben in die 34. Staffel, denn die Folge „Blue-Washing“ stand auf dem Plan. Die 19. Episode sorgte für 0,33 Millionen Zuschauer, sodass sich der Unterföhringer Sender mit 1,8 Prozent begnügen musste. Mit 0,18 Millionen Sehern zwischen 14 und 49 Jahren markierte die rote Sieben 6,6 Prozent in dieser Zuschauergruppe.punkte bei 0,65 Millionen Zuschauern, darunter 0,34 Millionen Jüngeren. Das Wissens-Magazin fuhr 3,1 respektive 9,4 Prozent ein.Um 20:15 Uhr folgte der Spielfilm «Bad Neighbors 2» ► , der das Wachstum auf dem Sendeplatz nach dem Ende von «TV total – Aber mit Gast» stagnieren ließ. Nach «Ricky Stanicky» (7,4% MA 14-49J.) und «Dirty Grandpa» (7,8% MA 14-49J.) sicherte sich die Komödie mit Seth Rogen und Zach Efron 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Sehbeteiligung belief sich auf 0,38 Millionen jüngere Zuschauer. Insgesamt schalteten 0,56 Millionen ein, die zu 2,3 Prozent führten. Um 22:03 Uhr folgte noch die Wiederholung von, mit der noch einmal Marktanteile von 3,2 Prozent im Gesamtmarkt und 7,2 Prozent in der Zielgruppe heraussprangen. Die Reichweiten sanken auf 0,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren respektive 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige.