Primetime-Check

Wie lief es für «Promis unter Palmen»? Konnte sich «First Dates Hotel» dem Abwärtsstrudel entziehen? Knüpften «Die Geissens» an das gute Vorwochen-Ergebnis an?

Das ZDF gewann den Abend mit dem Krimi, den 6,08 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Der Marktanteil lag bei 24,1 Prozent insgesamt sowie 5,7 Prozent beim jungen Publikum. Dasverfolgten ab 21:45 Uhr noch 3,46 Millionen Interessierte, sodass der Marktanteil auf 15,7 Prozent fiel. Beim jungen Publikum waren 6,6 Prozent möglich. Mit dem US-Filmging das Interesse auf 1,40 Millionen und der Marktanteil auf 9,4 Prozent zurück. In der klassischen Zielgruppe standen 6,1 Prozent auf der Uhr.Das Erste startete mit der Dokuin den Abend. Der 45-minütige Film kam auf ein 2,41-millionenköpfiges Publikum, das einen Marktanteil von 9,5 Prozent ausmachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach der Marktanteil soliden 7,8 Prozent. Beiblieben ab 21:00 Uhr 2,11 Millionen Zuschauer dran, sodass der Marktanteil auf 8,9 Prozent sank. Bei den Jüngeren waren noch 5,6 Prozent drin. Mit densicherte sich das Erste 2,00 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 11,3 und 5,6 Prozent.Sieger im Privatfernsehen wurde RTL mit einer neuen-Folge, die bis 23:25 Uhr andauerte. Das Günther-Jauch-Quiz war für 3,31 Millionen Zuschauer gut und bescherte dem Kölner Sender hohe Marktanteile von 15,2 respektive 17,8 Prozent.kam als Einschub um 22:15 Uhr auf 3,12 Millionen Seher, die Marktanteile wurden auf 16,8 respektive 19,3 Prozent beziffert.undspülte 0,97 und 0,46 Millionen Zuschauer zu Sat.1. Das Reality-Programm erzielte Zielgruppe-Marktanteile von verbesserten 8,2 und 5,2 Prozent.erreichte 0,93 Millionen VOX-Zuschauer. Der Sender mit der roten Kugel verbuchte 7,5 Prozent bei den Jüngeren.RTLZWEI schickte eine neue-Doppelfolge vor 0,52 und 0,54 Millionen Zuschauer on air, die 5,8 und 5,6 Prozent bei den Umworbenen holte. Die ProSieben-Spielfilmeundunterhielten 0,56 und 0,40 Millionen Zuschauer und generierten 7,6 und 7,2 Prozent in der Zielgruppe.lief bei Kabel Eins und 0,78 Millionen Zuschauer waren dabei. Die Actionkomödie mit Arnold Schwarzenegger sorgte für 4,2 Prozent in der Zielgruppe.