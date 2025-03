4,2 Millionen sehen sechste «White Lotus»-Folge

US-Quoten

In knapp zwei Wochen steht das Finale der dritten Runde an.

Der Pay-TV-Sender HBO hat mit Hilfe von Max 4,2 Millionen Zuschauer für die sechsteerreicht. Die Episode enthielt eine Sexszene, in von den amerikanischen Fachblättern als schockierend bezeichnet wurde. Die jüngste Episode verbesserte sich gegenüber der Vorwoche um 2,4 Prozent. Das Finale der zweiten Staffel verzeichnete im Dezember 2022 allerdings 4,1 Millionen Zuschauer.Zion, der kleine Sohn von Belinda, der Spa-Managerin des White Lotus Maui, begleitet seine Mutter bei einem Besuch im White Lotus auf Ko Samui, Thailand. Er beginnt eine Sitzung mit dem Meditationsberater des Hotels, bevor er durch wiederholte Schüsse in der Nähe unterbrochen wird. Während Zion durch einen Teich krabbelt, um nach seiner Mutter zu suchen, entdeckt er eine Leiche. Eine Woche zuvor trifft eine Gruppe neuer Gäste im White Lotus ein. Der etwas ältere Rick Hatchett kommt mit seiner viel jüngeren britischen Freundin Chelsea an. Rick ist verärgert, als er erfährt, dass Jim Hollinger, der Ehemann des Hotelbesitzers, nicht anwesend ist.Der wohlhabende Geschäftsmann Timothy Ratliff kommt mit seiner Frau Victoria und ihren erwachsenen Kindern Saxon, Piper und Lochlan an. Timothy erhält mehrere Anrufe von einem Journalisten, der an einer Geschichte über mögliche illegale Aktivitäten seines ehemaligen Geschäftspartners Kenny Nguyen arbeitet. Jaclyn, eine beliebte Fernsehschauspielerin, trifft mit ihren Jugendfreundinnen Kate und Laurie ein. Der Sicherheitsbeamte Gaitok flirtet mit der Gesundheitsberaterin Mook, nachdem er sie zur Arbeit gefahren hat. Chelsea, die von Rick allein in der Bar zurückgelassen wurde, um dort zu trinken, freundet sich mit dem Ex-Model Chloe an, deren Freund sich als Greg, der Witwer von Tanya McQuoid, entpuppt.