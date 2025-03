«Wiener Blut - Berggericht» knackt die 6-Millionen-Marke

Quotennews

Beim älteren Publikum war der österreichische Krimi sehr beliebt. Bei den Jüngeren verlor man im Vergleich zum ersten Krimi massiv an Reichweite.

Als das ZDF im Herbst 2020 rund ein Jahr nach der ORF-Ausstrahlung den Krimi-Filmim Programm hatte, schalteten 5,11 Millionen Zuschauer ein. Mit Marktanteilen von 15,5 Prozent im Gesamtmarkt und 6,2 Prozent beim jungen Publikum (0,59 Mio.) bewegte sich die Regiearbeit von Barbara Eder in beiden Zuschauergruppen leicht über dem Senderschnitt. Es dauerte fast fünf Jahre, ehe das ZDF den zweiten Film ausstrahlte, der beim ORF im Februar 2025 debütierte. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.Am Montagabend schalteten 6,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren den zweiten Filmein, sodass der Marktanteil bei starken 24,1 Prozent landete. Obwohl die Reichweite beim Gesamtpublikum deutlich anstieg, waren die Werte bei den 14- bis 49-Jährigen massiv rückläufig. Es wurden lediglich 0,29 Millionen jüngere Seher gemessen, was einem Minus von 300.000 Zuschauern entspricht. Der Marktanteil verschlechterte sich aber nicht so drastisch und lag mit 5,7 Prozent nur einen halben Prozentpunkt unter dem ZDF-Ergebnis von vor fünf Jahren.Auch am Vorabend hatte das ZDF keinen einfachen Stand beim Zielgruppen-Publikum. In der 18-Uhr-Stunde musste sichmit 3,0 Prozent Marktanteil bei einer Sehbeteiligung von 70.000 Zuschauern begnügen. Bei den Zuschauern, die älter als 50 Jahre alt waren, durfte man sich hingegen über eine Reichweite von 3,23 Millionen und 19,7 Prozent freuen. Die-Nachrichten waren für 3,47 Millionen Zuschauer interessant, der Marktanteil belief sich auf 17,5 Prozent. Mit 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 5,6 Prozent drin.