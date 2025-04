Sony nimmt «Street Fighter» aus dem Kalender

Kino-News

Unterdessen wird der elfte «Saw»-Spielfilm verlegt.

auf diesen Termin zu verschieben. Die Drehbuchphase für den elften «Saw»-Film gestaltet sich schwierig. Patrick Melton und Marcus Dunstan sind mit der Handlung nicht weitergekommen.



«Saw» ist seit zwei Jahrzehnten ein Publikumsmagnet auf der großen Leinwand und hat mit zehn Filmen weltweit eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt. Zuletzt kam 2023 «Saw X» in die Kinos und spielte weltweit 112 Millionen Dollar ein. Das Budget ist mit 13 Millionen Dollar überschaubar.



Die Sony-Tochter Columbia Pictures hat zahlreiche Änderungen vorgenommen. Die Verfilmung vonsollte am 20. März 2026 in die Kinos kommen, wurde aber vorerst aus dem Programm genommen. Der zuvor unter Beneath the Storm angekündigte Thrillerwird von August 2025 auf Juli 2026 verschoben.Comcast Universal Pictures hataus dem Veröffentlichungskalender gestrichen. Der Spielfilm von Lionsgate sollte eigentlich am 26. September 2025 in die Kinos kommen. Das Studio zieht es nun aber vor, <