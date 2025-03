«Von Hecke zu Hecke» meldet sich mit schwachen Werten zurück

Quotennews

Beim älteren Publikum war die Gartenbauanlagen-Soap durchaus gefragt, aber in der Zielgruppe reichte es nicht für ein gutes Ergebnis.

RTLZWEI beauftragte UFA Show & Factual vor zwei Jahren mit der Doku-Soap, die zunächst in der 17-Uhr-Stunde ausgestrahlt wurde. Mit der zweiten Staffel wechselte das tägliche Format auf den 15-Uhr-Spot. Die Reichweiten und Marktanteile blieben wechselhaft, weswegen der Grünwalder Sender mit der dritten Staffel nicht nur den nächsten Sendeplatz wählte, sondern die Produktion von Berlin nach Mannheim ziehen ließ. Die erste neue Folge erreichte am Montag 0,22 Millionen Zuschauer, sodass RTLZWEI einen Marktanteil von soliden 2,3 Prozent erreichte. In der Zielgruppe erzielte man mit nur 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen magere 2,4 Prozent.Ab 17:05 Uhr folgte eine-Wiederholung, die 0,24 Millionen Zuschauer einsammelte, darunter 0,06 Millionen werberelevante Seher. Die Marktanteile bewegten sich bei 2,0 respektive 3,5 Prozent. Eine weitere Folge sorgte ab 18:05 Uhr für 0,21 Millionen Zuseher und 1,3 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe stand mit einer Reichweite von 0,08 Millionen ein Marktanteil von 3,4 Prozent zu Buche.In der Primetime versuchtean das überraschende Hoch der Vorwoche anzuknüpfen – mit Erfolg. Nachdem vor einer Woche mit 0,26 und 0,31 Millionen Umworbenen Marktanteile von 5,0 und 6,2 Prozent zu Buche gestanden hatten, verzeichnete die Familien-Soap diesmal 5,8 und 5,6 Prozent. Es wurden jeweils 0,29 Millionen Menschen unter 50 Jahren gezählt. Insgesamt verfolgten die Doppelfolge 0,52 und 0,54 Millionen Zuschauer. Zwischen 20:15 und 22:15 Uhr bewegte sich der Marktanteil bei 2,0 und 2,3 Prozent.