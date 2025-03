«Goodbye Deutschland!» auf dem Abstellgleis

Quotennews

VOX hat sich bei «Goodbye Deutschland!» in den vergangenen Wochen schlichtweg verzockt. Das Interesse ist nach einer guten Folge im Februar nicht mehr zu gewinnen.

Natürlich lässt sich nur vermuten, was gewesen wäre, wenn sich VOX für eine Strategie beiin den vergangenen Wochen entschieden hätte. Damit auch genug Konjunktiv - für die Auswanderer-Show läuft es zuletzt schlecht. Die Situation in wenigen Worten beschrieben: Am 28. Februar schickt die rote Kugel eine komplett neue Folgeüber den Äther. Das wollen starke 1,05 Millionen Zuschauer sehen, 0,45 Millionen Umworbene machen kurzum Sat.1 und «The Voice Kids» Konkurrenz. Insgesamt stehen 4,2 Prozent zu Buche, die Zielgruppe feiert 8,8 Prozent. Doch bleibt man nicht dabei - «Liebe bis ans Ende der Welt» muss dem "normalen" «Die Auswanderer» weichen und der Rest ist sprichwörtlich Geschichte.Gestern ging es um «Drei Maklerinnen am Wendepunkt», immerhin eine neue Folge. Das kommt jedoch schlichtweg nicht gut an, insgesamt folgen der VOX-Primetime lediglich 0,67 Millionen Zuschauer, damit sinkt der Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche von bereits wackligen 2,9 auf gestern erreichte 2,8 Prozent. Die Zielgruppe ist gewissermaßen ein Lichtblick, wenn auch die Reichweite von 0,31 auf 0,29 Millionen Umworbene sinkt, geht die Quote von 6,4 auf 6,5 Prozent hoch. Das erfüllt zumindest den Tagesschnitt des Senders, wobei dies keinesfalls als Lob zu verstehen sein sollte.Die beste Reichweite des Senders holt sich das 19 Uhr-Programm.kommt auf 0,90 Millionen Zuschauer, das sind leicht überdurchschnittliche 4,7 Prozent. In der Zielgruppe liegt die Koch-Show zum Freitagsfinale mit 0,22 Millionen Werberelevanten bei 7,4 Prozent am entsprechenden Markt.