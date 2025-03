Über 10 Millionen sehen deutschen Halbfinal-Einzug

Quotennews

Im Vorfeld waren 1,75 Millionen Menschen bei der Martin-Rütter-Sendung bei RTL dabei.

Eine neue Ausgabe vonmit Martin Rütter von der Produktionsfirma Mina TV über Tierheimhunde erreichte 1,75 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die vierte Folge der vierten Staffel sicherte sich einen Marktanteil von 7,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr RTL 0,45 Millionen ein, das bedeutete einen Marktanteil von soliden 10,2 Prozent.Die Vorberichte des Rückspiels zwischen Deutschland und Italien sahen sich 3,74 Millionen Menschen an, die erste Halbzeit erreichte 8,64 Millionen Menschen ab drei Jahren. Der Marktanteil wurde auf 28,5 Prozent taxiert. Unter den jungen Menschen waren 2,92 Millionen, das führte zu fantastischen 39,4 Prozent Marktanteil. Die zweite Halbzeit erreichte sogar 10,20 Millionen Zusehende und markierte 40,6 Prozent Marktanteil. Mit 3,27 Millionen jungen Menschen wurden 50,8 Prozent Marktanteil eingefahren. Das Hinspiel erzielte im Ersten am Donnerstag nur 8,16 Millionen, Deutschland siegte 2:1 über die Italiener, sodass das 3:3-Unentschieden in Dortmund zum Einzug ins Halbfinale der UEFA Nations League ausreichte.Die Highlights aus dem Spiel plus Analysen sowie zahlreiche weitere Partien sahen 3,16 Millionen Zuschauer, die zu 24,4 Prozent Marktanteil führten. Bei den jungen Menschen wurden mit 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährigen 32,7 Prozent erreicht. Ein sechs Jahre altes Programm von Markus Krebs folgte um Mitternacht. X Millionen Menschen sahen die Sendung, die X Prozent Marktanteil holte.fuhr noch 0,25 Millionen in der Zielgruppe ein, es sprangen fantastische 21,7 Prozent Marktanteil heraus.