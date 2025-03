Ein sehr gutes Quiz (mit ordentlichen Quoten)

Quotennews

Joko & Klaas brachten ihr Live-Experiment zurück – der große Aufschlag gelang jedoch nicht.

Gestartet war die Format-Idee, die seit diesem Samstag in Serie gegangen ist, noch als Experiment. In der Primetime des von Joko & Klaas gekaperten Sendetages im April 2024 ging die Show erstmalig live on Air und überzeugte offenbar derart, dass der Pro7-Chef höchstpersönlich noch während der laufenden Sendung die Fortsetzung bekanntgab. Diese erfolgte nun gestern vom Autohof Bad Rappenau Nord.Konnte die zweite Ausgabe an die Werte der ersten anknüpfen? Zu Erinnerung: Jene generierte damals klasse Resonanzen von 20,8 Prozent durch 1,24 Millionen Zielgruppen-Zuschauern. Jetzt waren es klar gesunkene 0,64 Millionen, die sehen wollten, wie Konzept und Aufmachung weiterentwickelt wurden. Sie bescherten dem zuständigen Florida-Team einen Anteil von nun 14,7 Prozent – eine Verringerung gegenüber der Premiere, aber immer noch erfreulich. Trotzdem hätte man sich ob des Aufwands sicherlich einen größeren Aufschlag gewünscht. Insgesamt waren 0,86 Millionen Einschaltende zugegen, die blasse 4,0 Prozent mitbrachten.Am Vorabend gab es bei den Unterföhringernin Dauerrotation. Sehen wollten dies erneut 10 Folgen lang 0,21 Millionen Animations-Freunde im besten und 0,08 Millionen im schlechtesten Falle. Die dazugehörigen Prozentwerte bei den Werberelevanten bewegten sich in einer wechselhaften Spanne von schlechten 5,1; 6,5; 7,7 und akzeptablen 8,3 Prozent. Die Resultate mit Bezug zur Gesamtzuschauerschaft beliefen sich auf eine (noch) niedrigere Flughöhe von um die 1 Prozent.